Basha: Korrupsioni dhe krimi i Edi Ramës është arsyeja e vetme pse na janë mbyllur dyert e Europës

Pas vendimit të BE për të mos hapur as këtë qershor negociatat me Shqipërinë, kreu i opozitës, Lulzim Basha, në nj deklaratë për mediat nga selia e PD, fajësoi kryeministrin Edi Rama dhe qeverinë e tij si përgjegjëse për lënien pas të vendit në rrugëtimin drejt Europës.

“Sot, Shqipërisë iu mohua për të tretën herë, nën qeverisjen Rama, hapja e negociatave për anëtarësim me BE. Edhe pse i pritshëm,është një lajm i hidhur për ne shqiptarët, që, edhe 30 vjet pas rënies së komunizmit, vazhdojmë të mbetemi vendi më i izoluar nga Europa”, u shpreh Basha.

Edhe më i rëndë është fakti se, më shumë se një refuzim i përkohshëm i negociatave, sot, ne shqiptarëve, po na vihet në dyshim aftësia për të përqafuar dhe jetuar sipas standarteve dhe vlerave europiane.

Propaganda e Edi Ramës dhe mercenarëve të tij, do të përpiqet ta mohojë refuzimin.

Pasi do të dështojnë ta mohojnë, do të përpiqen t’ia veshin fajin të tjerëve.

Edi Rama do të fajësojë Europën se ka probleme të vetat.

Do të fajësojë opozitën që nuk rri urtë para keqqeverisjes së tij.

Do të fajësojë gjysmën e botës.

Do të fajësojë edhe popullin e vet.

Nuk do të fajësojë vetëm një njeri: Edi Ramën.

Mos u gënjeni nga propaganda e tij. Ka vetëm një përgjegjës për refuzimin e vazhdueshëm ndaj Shqipërisë: Është qeveria dhe Edi Rama.

Ka vetëm një arsye pse na janë mbyllur dyert e Europës: korrupsioni dhe krimi.

Negociatat sot do të ishin hapur, nëse Shqipëria nuk do të kishte qeverinë më të korruptuar në Europë, nëse Shqipëria nuk do të ishte zonë e lirë e drogës dhe e krimit.