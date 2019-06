Bardhi i përgjigjet Ballës: Zgjohu nga gjumi! Ka ardhur dita që Edi yt të bëhet rrobaqepës tek 313!

Sekretari i Pergjithshem i PD, Gazmend Bardhi, i përgjigjet deklaratave të Taulant Ballës nga Elbasani.

Bardhi shkruian se, Taulanti nuk mund ta emërojë dot opoziten! Koha kur Rama dhe banda e tij te dale para drejtesise, eshte afer!

Postimi i plotë i Bardhit

Taulant, zgjohu nga gjumi! Mjaft enderrove per nje Shqiperi si te Enverit. Ti mund te emerosh shefa policie te lidhur me krimin, shefa te korruptuar tatimesh e doganash qe vjedhin shqiptaret per xhepin e rilindjes, por nuk ke per te emeruar dot opoziten!

Nderkohe, ka ardhur dita qe Edi yt dhe gjithe banda e tij, te dale para drejtesise per krimet ndaj shqiptareve Jeta e tij e trete eshte afer! Ne rastin me te mire, do te behet rrobaqepes tek 313!