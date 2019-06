Sulmi ndaj qytetareve ne gjithe Shqiperine eshte kriminal dhe i urdheruar drejtperdrejte nga Edi Rama.

Edi Rama do mbaje pergjegjesi per nxitjen e konfliktit social, dhunen ndaj qytetareve dhe per cenimin e stabilitetit demokratik te vendit. Fundi i tij do jete i shpejte dhe i tmerrshem!

Votime moniste, zgjedhje me bandat, vjedhje dhe blerje te votave, krim te ri zgjedhor ne 2019, nuk ka per te patur. Te vendosur per te mbrojtur Kushtetuten dhe demokracine! Asnje hap pas!