20 vjet SIGAL UNIQA, Avni Ponari dekorohet me “Grand Decoration of Honour” nga Presidenti i Austrisë

SIGAL UNIQA Group Austria, kompania më e madhe dhe më e besuar e sigurimeve në Shqipëri, festoi këtë të mërkurë në Pallatin e Brigadave 20 vjetorin e themelimit të saj.

Ky përvjetor i kompanisë lider në treg, mblodhi së bashku me qindra të ftuar e personalitete të fushave të ndryshme, përfaqësuesë biznesesh, trupa diplomatikë, qeveritarë, institucione financiare, partnerë, staf dhe bashkëpunëtorë të SIGAL UNIQA Group Austria.

SIGAL bën plot 20 vjet që nga koha e themelimit më 1999 nga Avni Ponari dhe bashkëpunëtorët e tij të fillimit dhe që prej vitit 2002 kjo kompani ka qenë gjithmonë e para në tregun e sigurimeve me standartet më të larta europiane dhe shërbim e korrektësi maksimale ndaj qindra mijëra klientëve të saj.

“Rrugëtimi 20-vjeçar, që nga 1999 kur ne themeluam Sigalin dhe ishim vetëm 5 veta dhe kishim një kapital vetëm 400 mijë USD, e deri më sot ku jemi mbi 1500 veta dhe me një kapital mbi 35 milionë euro, ka qenë një rrugëtim i gjatë, i lodhshëm, me shumë sfida por edhe i bukur kur shikon se sa shumë besim u kemi dhënë shqiptarëve kudo në Ballkan dhe këtë e vërteton edhe prania juaj sonte.

Dua të falënderoj në mënyrë të veçantë klientët, që janë me qindra mijëra në Shqipëri-Kosovë e Maqedoni, të cilët na kanë besuar dhe vazhdojnë të na besojnë. U them që ne çdo ditë do të përpiqemi të përmirësojmë punën tonë dhe do të bëjmë çdo gjë që duhet për të rritur gjithmonë e më shumë cilësinë e shërbimit ndaj tyre, në mënyrë që ky besim që na mban së bashku të shënojë vetëm rritje.

Dua t’ju them faleminderit bashkëpunëtorëve, atyre që ishin më mua që në fillim dhe të tjerët që na u bashkuan rrugës.

Pozicioni që ne kemi sot tregon se unë si kapiten anije kam zgjedhur gjithmonë bashkëpunëtorë shumë të mirë dhe me sukses kemi shkuar në destinacionet e përcaktuara pavarësisht stuhive të detit apo erërave të forta të politikës në rajon dhe shpresojmë të ecim më tej së bashku në kursin e suksesit.

Një falënderim i madh i shkon stafit të SIGAL UNIQA, një staf i përkushtuar dhe kualifikuar për të cilin unë jam krenar dhe pa të cilin sigurisht SIGAL nuk do të ishte këtu ku është sot.

Faleminderit të gjithë miqve, dashamirësve të gjithë ju që jeni këtu me ne sonte në këtë 20-vjetor të SIGAL UNIQA-s dhe uroj që së bashku të festojmë edhe shumë përvjetorë të tjerë”, -tha ndër të tjera CEO i SIGAL UNIQA Group Austria në fjalën e tij për të pranishmit.

Ndërsa CEO i UNIQA Group Austria, Andreas Brandstetter e vlerësoi me superlativa bashkëpunimin me Z. Ponari dhe SIGAL dhe tha se nuk ishte penduar kurrë që vendosi të bashkëpunojë me SIGAL 12 vjet më parë, përkundrazi është shumë i kënaqur edhe për faktin se SIGAL është lidere në treg dhe ka një rol të rëndësishëm në grupin UNIQA.

“20 vjet më parë SIGAL UNIQA nuk ekzistonte, nuk ishte fare aty. Së bashku me një grup të vogël prej disa personash Avni

Ponari vendosi të ngrinte një kompani nga hiçi dhe sot SIGAL UNIQA është grupi më i madh i sigurimeve në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, e cila mbështet miliona klientë për të pasur një jetë më të mirë, më të gjatë dhe më të sigurtë. Jemi kaq krenarë që kemi SIGAL Uniqa pjesë të familjes tonë Europiane.

SIGAL UNIQA është një kompani e cila jo vetëm mbledh të ardhura, por i kthen mbrapsht ato në shoqëri, jo vetëm përmes dëmshpërblimit të klientëve por edhe për komunitetin, duke ndihmuar dhe mbështetur financiarisht aktivitete të llojeve të ndryshme. Këto janë kompanitë e mëdha dhe këto janë njerëzit e mëdhenj si Avniu,”, -u shpreh CEO i UNIQA Group Austria, Andreas Brandstetter.

Duke folur për Avni Ponarin, CEO i UNIQA-s tha se ai është një lider i vërtetë, një lider i fortë, i cili e do vendin e tij më shumë se çdo gjë dhe që i del për zot vendit të tij.

“Gjëja më e veçatë është se Avniu nuk do vetëm vendin e tij por do edhe Europën. Dhe kjo është të qenurit një lider i fortë Europian. Ta themi troç z. Ambasador do të isha i lumtur nëse do të kishte më shumë liderë të tjerë si Avniu në situatën aktuale të Europës”, -tha ndër të tjera Brandstetter.

Përreth SIGAL UNIQA Group Austria

SIGAL UNIQA përgjatë 20 viteve ka udhëhequr tregun jo vetëm në market share, me 30% të tregut, por dhe në cilësi dhe korrektësi në shërbimin ndaj klientëve.

SIGAL UNIQA i ka kaluar kufijtë e Shqipërisë dhe është shndërruar në një prej grupeve më të mëdha të sigurimeve në rajon.

Mbi 1500 punonjës iu shërbejnë mbi 1 milionë klientëve në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni.

Që prej vitit 2002 renditet e para në tregun e sigurimeve me mbi 65 milionë euro prime në vit dhe rreth 300 milionë euro dëme të paguara ndër vite dhe 121.100.000 Euro ASETE.

Që prej vitit 2007, SIGAL UNIQA është pjesë e gjigandit austriak të sigurimeve UNIQA Group Austria, me një histori 200-vjeçare në tregun europian të sigurimeve, i cili numëron 7 miliardë euro prime në vit dhe zotëron 33 miliardë euro asete.

Të dhëna mbi SIGAL UNIQA Group Austria:

Grup rajonal me 8-të Kompani Sigurimi, Risigurimi dhe Fond Pensioni Privat

3 shtete: Shqipëri, Kosovë, Maqedoni

Kompania e parë që futi investimet e huaja në kompani: Fondi Shqiptaro-Amerikan u bë pjesë e SIGAL në vitin 2003 dhe më pas në 2007-ën UNIQA Group Austria.

Që prej 2002 udhëheq tregun shqiptar me 30%

mbi €65 milionë Prime/vit

€ 121.1 milionë Asete

300 milionë Euro dëme të paguara ndër vite

1.000.000 klientë ( AL KS MK )

1 500 punonjës dhe agjentë

Mbi 900 zyra në 3 shtete

Të parët në blerjen online të siguracioneve

E vetmja kompani që ofron të gjitha klasat e sigurimit

Të parët në sigurimet e Jetës, Jo-jetës dhe Pensioneve

CEO i SIGAL UNIQA, Avni Ponari, nderohet me dekoratën “Grand Decoration of Honour” nga shteti i Austrisë

Mbrëmja e 20-vjetorit të SIGAL UNIQA shënoi edhe një tjetër ngjarje të rëndësishme për themeluesin dhe drejtuesin e kompanisë më të madhe të sigurimeve në vend, Avni Ponarin.

Ponari u nderua nga shteti i Austrisë me dekoratën “Grand Decoration of Honour”, të cilën ia dorëzoi Ambasadori i Austrisë në Shqipëri zoti Johann Sattler në emër të Presidentit të Austrisë.

Ky është vlerësimi i parë që i bëhet një biznesmeni në Shqipëri nga shteti i Austrisë dhe për këtë z. Ponari u shpreh mirënjohës dhe i nderuar që vlerësohet me një dekoratë të tillë.

“Jam i prekur nga nderimi i Presidentit të Republikës së Austrisë Shkëlqesia e Tij, Z. Alexander Van der Bellen, që më akordoi medaljen “Grand Decoration of Honor” dhe prania Juaj sonte në këtë event të rëndësishëm më bën të ndjehem krenar dhe më i përkushtuar.

Me këtë rast përcjell falënderimet e përzemërta dhe mirënjohjen time të thellë Shkëlqesisë së Tij si dhe shtetit të Austrisë për këtë vlerësim që më bënë, nëpërmjet Ambasadorit të Austrisë, Zotit Johan Sattler.

Natyrisht kjo dekoratë është e rëndësishme dhe ja dhuroj të gjithë klientëve të Sigalit, stafit të SIGAL që punoi së bashku me mua në këto 20 vite, ju të gjithëve që jeni me mua këtu si dhe familjes time që ishin pranë meje.

Kjo medalje iu takon bashkëpunëtorëve te mij, bashkëmbështetësve, juve që jeni sonte këtu. Vetëm besimi e mbështetja Juaj dhe atyre që nuk janë sonte këtu më kanë mundësuar të bëj më të mirën, në gjithë këto vite, duke filluar vetëm me 5 veta dhe një kapital modest për të arritur këtu ku jemi sot që ju e ndoqët edhe në dokumentarin e shkurtër.

Unë jam krenar që përmes SIGAL i solla Shqipërisë dhe jo vetëm por edhe Kosovës e Maqedonisë investitorin e parë strategjik në industrinë e sigurimeve UNIQA Group Austria.

Biznesi Shqiptar dhe Shqipëria aspiron për tu bërë pjesë e Europës, por kam kënaqësinë tu them se me standartin, produktin, shërbimin e garancitë e SIGAL dhe stafi i tij janë pjesë e Europës prej 12 vitesh”, -u shpreh Ponari.

Ambasadori i Austrisë, Johan Sattler, tha se në emër të Presidentit të Austrisë dhe shtetit të Austrisë është i lumtur që i dorëzon dekoratën ‘Grand Decoration of Honour” një personaliteti si Avni Ponari, i cili përveçse një biznesmen i sukseshëm në Shqipëri dhe kontribues për vendin tij, ka dhënë një kontribut të veçantë edhe për shtetin e Austrisë.