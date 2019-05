Vendi drejt izolimit, largimi i Ramës është e vetmja shpresë për Shqipërinë

Belind Këlliçi

Zyrtarizohet kerkesa e Holandes per bllokimin e levizjes se lire per shqiptaret, nje arrije historike e shqiptareve 9 vite me pare, nen nje proces te drejtuar nga Lulzim Basha si Minister i Brendshem.

Me Edi Ramen kryeminister, Shqiperia cdo dite e me shume po izolohet, shqiptaret po rikthehen ne diktature, pa zgjedhje te lira, pa liri veprimi dhe mendimi, pa te drejte prone e vec me burgosje politike.

Sot ka vetem nje shprese! Ose te reagojme, ose te pranojme ne heshtje shtypjen dhe percmimin.

Nese nuk doni izolimin, ejani te dielen ne oren 19:00.

Nese doni demokracine, protestoni te dielen ne oren 19:00.

Nese doni lirinee prones, ejani me date 2 qershor, ora 19:00, para kryeministrise.

Nese doni zhvillim, pune dhe mirqenie, bashkohuni me ne me date 2 qershor.

Largimi i Edi Rames eshte sot me i domosdoshem se kurre me pare!

E duam #ShqiperinesiEuropa jo #JoShqiperiseKomuniste