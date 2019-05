Superskandal! Ja si Veliaj helmon të varfërit me ushqime të skaduara!

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili shkruan se, në mensat falas për të varfërit të Bashkisë Tiranë shërbehet ushqim i skaduar. Ai shkruan se, nuk ka përshtirosje më të madhe kur mendon që kryetari i bashkisë bën bamirësi për të varfërit me mallra të skaduara.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Superskandal!

Lal Plehu helmon te varferit me ushqimet e skaduara!

Lexoni denoncimin e krimit te shemtuar nga qytetari dixhital. sb

Z. Berisha miredita. Doja te beja publik nje shemti te padegjuar ndonjehere. Ne mencat falas per te varfrit te Bashkise Tirane sherbehet ushqim i skaduar. Sot ne marketin e lagjes ku banoj gocat qe punonin aty po selektonin ushqimet (makarona, oriz, konserva, etj) dhe ato me date skadimi te kaluar po i vendosnin ne disa kuti kartoni.

Kurioziteti me shtyu ti pyes se cfare do ti benin keto ushqime te skaduara, dhe njera nga gocat me psheretiu ne kofidence qe shefi (supozoj qe e kishte per pronarin e marketit) na ka porositur ti paketojme se do ja dergojme bashkise sepse atyre u duhen per mencat e te varferve.

Nuk ka pershtirosje me te madhe kur mendon qe kryetari i bashkise ben bamiresi (i helmon me mire) per te varfrit me mallra te skaduara.

Nuk gjej fjale te tjera per te komentuar me tej, por Zoti vente dore sepse sdi a ka njeri qe i kontrollon keta pseudo bamires. Turp, turp dhe vetem turp.

Ps nuk po vendos adresen e marketit per te mos dekonspiruar burimin.