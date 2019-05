Shpërthen në stadium: “Rama ik”! “Poshtë qeveria”! (Video)

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka postuar në rrjet një video të një grupi të rinjsh që nga shkallët e stadiumit thërrasin “Rama ik” dhe “poshtë qeveria”.

Video, i është dërguar ish-kryeministrit nga qytetari dixhital, ndërsa Berisha shkruan “shpërthen në stadium “Rama ik”.

Prej 16 shkurtit, opozita e bashkuar e mbështetur nga mijëra qytetarë, kërkojnë largimin e Edi Ramës nga post ii kryeministrit, si hapin e parë të uljes në dialog dhe zgjidhjes së krizës politike në vend.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Shperthen dhe ne stadiume “Rama ik”!

Lexoni mesazhin dhe shikoni videon e qytetarit dixhital.

Me kete rast pershendes perzemersisht tifozet qe brohorasin “Rama ik”! Une i garantoj ata se nuk ka thirrje me energjizuese dhe me inkurajuese dhe me fatndjellese per skuadren e tyre te zemres, lojtaret e saj se thirrja “Rama Ik”!sb