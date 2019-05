Policia paralajmëron Ramën: Do bashkohemi me opozitën, mjaft na mashtrove

Ish kryeministri Sali Berisha ka publikuar denoncimin e një efektivi policie, i cili denoncon mospagesën e shërbimit jasht orarit.

Rama na premtoi një rrogë shpërblim që u angazhuan në protestën e 11 majit, por mashtuesi gënjeu si gjithmonë dhe nuk na e dha, shkruan denoncuesi.

Postimi i plotë

Punonjesi dixhital i policise i dergon mesazh Edvin Kristaq Mashtrimit!

Lexoni mesazhin e tij. sb

Ka rreth 7-8 muja qe kane vazhduar protestat ne unaz te re, tek kryeministria, tek parlamenti, bulevardi i ri. Keto protesta kane zbuluar shume vjedhje te bere nga qeveria rama si ajo e unazes se re e tjer e tjer.

Por çeshtja eshte ketu se Lek i ka paguar ato punojs policie te rolit baze te aktivizuar me sherbim jasht orarit dhe me orare te zgjatura. Ponojsit e policise te rolit baze jane me te deskriminuarit ne qeverine rama pasi punojne jasht orarit dhe NUK paguhen. Zero Lek. Emagjino punojsit e policise qe cdo dite jasht orarit shkojn ne pune tek protesta e unazes se re dhe nuk paguhen.

Ne protesten e 11 majit ky mashtrusi rama u premtoj nje rroge shperblim punojseve te policise qe ishin te angazhuar me sherbim ate dite por mashtruesi si gjithmone genjeu nuk ua dha. I them rames burri ku pershtyne nuk lepine por ky mesa duket lepine dhe ate qe nuk thuhet pasi dhe ne fushaten e 2013 punojseve te policise u premtoj rrogen e 13 dhe kete premtim nuk e mbajti. Nuk kemi me shpres tek ky kryeminister me.

Dua tju them qe shume punojes policie nuk jane aktiv pasi nuk paguen dhe pse madhori i policise veliu ushtron presjon qe punojsit e policise te japin informacion per protesta dhe te bejn raporte qe te fusin sa me shum protestues ne burg. I them madhorit te rames (veliut) qe jepu ate qe meritojn punojseve te policise dhe lej presjonet se para 10 ditesh the lajmin se firmose shperblimet por lesht dhe shperblime. S

hume shpejt do shohesh dhe punojsit e policise kur te dalin ne proteste dhe ti bashkohen protestuseve per shkak qe ne vend ti paguani i mbani me ore te zgjatura dhe i merni ne pune nga pushimi dhe nuk i paguani dhe me keq akoma ushtroni dhe presjon.