Mustafaj: Shqipëria nuk po qeveriset, për çfarë do ta hapë e do të bëjë fushatë PS?

I ftuar në News 24, ish-deputeti dhe ish-ministri i jashtëm Besnik Mustafaj është shprehur se, situata në vend është kritike dhe nevojitet zgjidhje e menjëhershme.

“Nuk mund të presë Shqipëria deri në vitin 2021 kur janë zgjedhjet e përgjithshme. Më duket makth i vertetë, sepse Shqipëria nuk po qeveriset”, u shpreh Mustafaj.

“KE mendon pozitivisht, por kjo nuk është e mjaftueshme. Faktori ndërkombëtar më parë i bënte thirrje opozitës që të hynte në parlament, kurse tashmë i bën thirrje mazhorancës që t’i japë zgjidhje situatës. Pra, ndërkombëtarët janë në rolin e vet dhe po ndjek me shqetësim situatën, po përpiqet të ndihmojë për të gjetur zgjidhjen. Zgjidhja mund të gjendet vetëm me bashkëpunim”, shtoi ai.

Ndërsa për zgjedhjet lokale të 30 qershorit, Besnik Mustafaj theksoi se nuk është normale që zgjedhjet të mbahen me një kandidat, siç po tenton të shkojë PS.

“Zgjedhjet pa opozitë janë pushtet i një pakice. Unë nuk e besoj se opozita do të godasë qendrat e votimit. Opozita nuk do sulmojë qendrat e votimit. Protesta do ketë, pakënaqësi do të ketë. Nuk është normale që disa kandidatë të PS të shkojnë vetëm në zgjedhje, kur ata nuk kanë asnjë njeri përballë.

Për çfarë do ta hapë e do të bëjë fushatë PS, çfarë kuptimi ka? Çfarë do të thotë një kandidat socialist përpara elektoratit. Çfarë do të thotë? Unë jam më i mirë se kush?!”, deklaroi Mustafaj.