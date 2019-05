Gjermania: Të shtrohet për diskutim dorëheqja e Ramës dhe shtyrja e zgjedhjeve

Gjermania kërkon dialog mes poztës dhe opozitës duke nënvizuar që asnjë çështje të mos jetë jashtë temës së dialogut çka nënkupton që në këtë tryezë të shtrohet për negocim dorëheqja e Ramës dhe shtyrja e zgjedhjeve, dy kërkesa që opozita o ka shpallur të panegociueshme.

Grupi parlamentar i CDU / CSU është ende i gatshëm të ndihmojë. Të dyja palët duhet, megjithatë, të përgatiten për një dialog të tillë pa parakushte. Asnjë temë nuk mund të përjashtohet që nga fillimi’,thuhet në deklaratë

Në një deklaratë zyrtare nënkryetari i CDU-së Dr. Johann David Ëadephul është shprehur se Shqipëria nuk ka plotësuar asnjë kusht nga ato që i janë lënë në 26 qershor të vitit 2018.

Kërkohet një shqyrtim i kujdesshëm i raporteve të progresit të BE

Shqipëria nuk ka përmbushur asnjë nga kushtet për negociatat e pranimit. Komisioni i BE-së ka paraqitur raportet e progresit mbi Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut dhe rekomandoi që negociatat e pranimit të hapen me të dy vendet. Zëvendëskryetari i grupit parlamentar CDU / CSU, Johann David Ëadephul, shpjegon:

‘Grupi parlamentar i CDU / CSU do të analizojë me kujdes raportet e progresit mbi Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut dhe do ta krahasojë atë me analizat e tjera në dispozicion të tij. Vetëm në këtë mënyrë mund të marrim një vendim të përgjegjshëm nëse kushtet e fillimit të bisedimeve të pranimit me të dy vendet janë realizuar.

Megjithatë, një ekzaminim i tillë nuk mund të bëhet me ngut. Kjo nuk do të ishte e pranueshme për popullatën gjermane dhe as nuk do të bënte drejtësi ndaj vendeve në fjalë. Në këtë drejtim, Bundestagu gjerman nuk do të jetë në gjendje të vendosë për hapjen e negociatave të pranimit deri në fund të shtatorit – siç u pajtua me kolegët e grupit parlamentar të SPD-së.

Një analizë fillestare tregon se Shqipëria deri më tani nuk ka arritur të përmbushë asnjë nga kushtet për hapjen e negociatave për anëtarësim siç u tha nga ministrat e jashtëm të BE më 26 qershor 2018. Ende nuk ka sistem gjyqësor funksional.

As Gjykata Kushtetuese as Gjykata Supreme nuk punojnë. As SPAK dhe as BKH-ja. Ka përparime në nivelet e ulëta dhe të mesme në luftën kundër korrupsionit. Por ka shumë pak raste të hetimit të korrupsioni në nivelet e larta. Megjithatë, ministrat e jashtëm të BE e kërkonin këtë në qershor të vitit 2018. Janë të dobëta përpjekjet për të luftuar krimin e organizuar.

Përveç kësaj, asnjë institucion ligjore nuk është ngritur kundër politikanëve dhe personave të cilët ishin dënuar në kanë blerë vota. Në fund të fundit, ligji i ri zgjedhor i kërkuar nga Ministrat e Jashtëm ende nuk është vendosur.

Në këtë drejtim, Shqipëria ka nevojë për më shumë kohë për t’u përgatitur për negociatat e pranimit.

Ligjvënësit gjermanë nuk i besojnë drejtuesve të BE-së Johanes Hahn dhe Frederica Mogherinit në lidhje me progres raportin e Shqipërisë në hapjen e negociatave.

Kjo vihet re në deklaratën e bërë nga nënkryetari i CDU-së Dr. Johann David Wadephul, i cili thotë se grupi parlamentar i CDU/CSU-së do të analizojë me kujdes raportin e KE-së për Shqipërinë dhe do ta krahasojë edhe me analiza të tjera që ka në dispozicion.

