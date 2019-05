Denoncimi i fortë i oficerit të Policisë: Rama mashtron, Lleshi nuk na kanë paguar asnjë orë shtesë!

Punonjësit e policisë në Shqipëri, prej kohësh nuk ju paguhen orët jashtë orarit. Një punonjës policie ka denoncuar tek ish0kryeminsitri Sali Berisha, skandalit e radhës me mungesën e pagesës.

Sipas oficerit të policisë, Rama dhe Lleshi, kanë mashtruar policët e thjeshtë, pasi deri më tani nuk u kanë paguar asnjë orë shtesë.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Punonjesi dixhital i policise i dergon mesazh Edvin Kristaq Mashtrimit!

Lexoni mesazhin e tij. sb

Ka rreth 7-8 muja qe kane vazhduar protestat ne unaz te re, tek kryeministria, tek parlamenti, bulevardi i ri. Keto protesta kane zbuluar shume vjedhje te bere nga qeveria rama si ajo e unazes se re e tjer e tjer. Por çeshtja eshte ketu se Lek i ka paguar ato punojs policie te rolit baze te aktivizuar me sherbim jasht orarit dhe me orare te zgjatura. Ponojsit e policise te rolit baze jane me te deskriminuarit ne qeverine rama pasi punojne jasht orarit dhe NUK paguhen. Zero Lek.

Emagjino punojsit e policise qe cdo dite jasht orarit shkojn ne pune tek protesta e unazes se re dhe nuk paguhen. Ne protesten e 11 majit ky mashtrusi rama u premtoj nje rroge shperblim punojseve te policise qe ishin te angazhuar me sherbim ate dite por mashtruesi si gjithmone genjeu nuk ua dha. I them rames burri ku pershtyne nuk lepine por ky mesa duket lepine dhe ate qe nuk thuhet pasi dhe ne fushaten e 2013 punojseve te policise u premtoj rrogen e 13 dhe kete premtim nuk e mbajti. Nuk kemi me shpres tek ky kryeminister me.

Dua tju them qe shume punojes policie nuk jane aktiv pasi nuk paguen dhe pse madhori i policise veliu ushtron presjon qe punojsit e policise te japin informacion per protesta dhe te bejn raporte qe te fusin sa me shum protestues ne burg.

I them madhorit te rames (veliut) qe jepu ate qe meritojn punojseve te policise dhe lej presjonet se para 10 ditesh the lajmin se firmose shperblimet por lesht dhe shperblime. Shume shpejt do shohesh dhe punojsit e policise kur te dalin ne proteste dhe ti bashkohen protestuseve per shkak qe ne vend ti paguani i mbani me ore te zgjatura dhe i merni ne pune nga pushimi dhe nuk i paguani dhe me keq akoma ushtroni dhe presjon.