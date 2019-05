Arba flet për mediat si eurodeputete: Në Shqipëri s’ka liri, kur erdha në Suedi pashë se…

Arba Kokalari është kryefjala e kësaj të hënë për të gjithë shqiptarët. Mbesa e Musine Kokalarit do të përfaqësojë Suedinë në Parlamentin Europian, ndërkohë që ajo vazhdon të flasë shqip rrjedhshëm, si dhe thotë se, një pjesë të zemrës e ka në Shqipëri.

Katër vite më parë, e ftuar tek Ilva Tare në “Tonight”, ajo ka thënë: E pashë që në Shqipëri s’kishte liri, erdha në Suedi dhe pashë që kishte liri dhe të drejta. Ikëm si familje në vitet ’90, kur unë isha 5 vjeç. Unë aty ndërtova jetën time. Por një pjesë të zemrës e kam këtu në Shqipëri, dhe për shqiptarët. Mendoj se jam europiane. Unë ndihem europiane, kur jam në Suedi nuk ndihem 100% suedeze, kur vij këtu po ashtu.

Arba, mund të na tregoni kur dhe si keni mbërritur në Suedi?

Unë kam vajtur në Suedi në vitin 1992 kur isha vetëm 5-vjeç pasi babai u emërua ambasador i Shqipërisë në shtetet nordike dhe balltike.

Nga sa anëtarë përbëhet familja juaj? Çfarë profesioni kanë prindërit tuaj?

Përveç prindërve unë kam edhe një motër dhe një vëlla. Babai është inxhinier ndërtimi, ka punuar si senior konsulent rreth 12 vjet dhe sot punon në Shërbimin Suedez Publik të Punësimit, ku merret kryesisht me kontaktet me biznesin suedez. Mamaja është e punësuar si farmaciste.

Çfarë arsimi keni? Për çfarë keni studiuar?

Kam mbaruar shkollën e mesme për kanto. Por që kur isha 16-vjeç jam fokusuar tek studimi dhe thellimi i dijeve të mia në Ligjin Ndërkombëtar, Studime Politike dhe Politikë Europiane në Universitetin e Stokolmit.

Si jeni bërë pjesë e politikës në Suedi? Ka qenë e vështirë të integroheshit në këtë fushë atje?

Fillova angazhimin aktiv në forumin rinor të Partisë Moderate në Suedi që 16 vjeç dhe vit pas viti kam ngjitur shkallët e partisë. Nuk ka qenë e vështirë pasi atje të rinjtë e kanë rrugën e hapur për t’u integruar më shumë brenda strukturave të partisë nëse ata i përkushtohen asaj. Rinia atje është shumë e rëndësishme për partinë tonë, pasi ata janë forca që bën ndryshimet e mëdhaja. Partia është shumë e hapur dhe shumë ide diskutohen dhe rinia ka mundësi që në një farë mënyre, ta monitorojë partinë që të mos i largohet vlerave ideologjike dhe gjthashtu të monitorojë zbatimin e politikave.

Ju tashmë jeni edhe anëtare e Këshillit Bashkiak në pushtetin lokal në vendin ku jetoni, si u përzgjodhët? Është e vështirë për një femër për të arritur diçka të tillë në moshën tuaj?

Unë pata mbështetjen e anëtarëve të partisë për të kandiduar. Ne kemi një proces ku anëtarët nominohen nga forume dhe organizata të ndryshme brenda partisë dhe pas nominimit votohen brenda saj për t’i përfaqësuar. Kjo metodë zgjedhjeje e kandidatëve është transparente dhe demokratike. Asnjëherë nuk është e lehtë kur je e re dhe femër për të arritur pozicione politike dhe kjo është arsyeja pse unë luftoj çdo ditë e më shumë.

Jeni personazh i njohur në Suedi? Jeni pjesë i debateve apo mediave atje?

Brenda strukturave të Partisë Moderate unë jam një emër i njohur. Suedia është ndryshe nga Shqipëria pasi politikanët nuk janë shumë të njohur. Ekspozimin tim në media unë e kam pasur nëpërmjet shpalosjes së bindjeve të mia duke shkruar artikuj. Jam intervistuar dhe për të dhënë opinionin tim mbi çështje të ndryshme ne vend.

Prisni që komunitetit shqiptarë në Suedi t’ju japë votën për në Parlamentin Europian?

Unë dua që komuniteti shqiptar në Suedi ta dijë që kandidoj. Dua që ta dinë që nëpërmjet angazhimit tim ata do kenë një zë, një person që e kupton çdo të thotë të vish nga një vend tjetër dhe të integrohesh në shoqerinë suedeze, një njeri që lufton për të drejtat e tyre dhe vendeve të tyre, jo vetëm në Suedi por edhe në Europë. Shpresoj që ata të më mbështesin në zgjedhjet e ardhshme për Parlamentin Europian.

Nëse do të përzgjidheni deputete në Parlamentin Europian, do të loboni edhe me kolegët e tjerë të vendeve anëtare të BE që janë skeptik për anëtarësimin e Shqipërisë?

Mendoj që Shqipëria dhe Kosova meritojnë të jenë pjesë e familjes europiane. Do të mundohem të bind të gjithë skeptikët që zgjerimi i Bashkimit Europian është i rëndësishëm dhe i vlefshëm. Politikat e zgjerimit të deritanishme kanë bërë që Ballkani Perëndimor të jetë i stabilizuar pas një periudhe të vështirë historike

Kjo gjë nuk duhet të ndalojë që ky stabilitet dhe projekt për një Ballkan më të zhvilluar të mos cënohet. Por nga ana tjeter të gjitha vendet, si Shqipëria dhe Kosova duhet të kuptojnë që demokracia dhe institucionet duhet të konsolidohen para se ky integrim të ndodhë.