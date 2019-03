Zbulohen SMS-të e Veliajt për punonjësit e Bashkisë: Ditën e protestave të opozitës në punë jashtë orarit

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka publikuar një mesazh në faqen e tij në Facebook, për të cilin tregon se ia ka dërguar një punonjëse e Bashkisë Tiranë. Në mesazh, denoncohet se punonjësit e bashkisë, në ditët e protestave, mbahen në punë jashtë orarit për të mos iu bashkuar revoltës së qytetarëve.

Statusi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Ky eshte organizimi stalinist i mitingjeve te Edvinit!

Lexoni denoncimin e punonjesit dixhital. sb

Doktor Berisha, jam punonjese e Bashkise se Tiranes dhe desha t’ju tregoj se kohet e fundit nga frika e protestave te opozites te gjithe ne si administrate po na trajtojne si repart ushtrie.

Sa here ka proteste neve na mbajne ne pune me apel pavaresisht orarit. Situata me absurde ishte me date 16 shkurt (e shtune) ku na organizuan me autobuze e na cuan ne antimitingun e Rames me karrige ne Vlore. Ishte si skene teatri absurd pasi na kishin shenuar me emra deri karriget ne autobuz dhe deri karriget ne sheshin e flamurit. Na trajtuan thjesht si nje numer e na u kujtua transporti i hebrenjve ne filmat e Spielberg.

Trajtimi kaq poshterues i administrates nuk le shije te mire, cenon dinjitetin tone profesional dhe nuk premton dite te mira per profesionistet mendjehapur por vec per te paaftet lepe-peqe. Anonim te lutem.