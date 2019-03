Zbardhen përgjimet/ Drejtori i policisë së Fierit: Do të nis unë njeri me lekë, Fredi Alizoti: Eee e kape muhabetin…

Ish-deputeti i PD, Ervin Salianji, ka publikuar sot një pjesë nga biseda e përgjuar mes drejtorit të policisë së Fierit dhe Fredi Alizotit, në kuadër të dosjes së bujshme ‘Babale’.

Ervin Salianji i akuzuar për ‘kallëzim të rremë’ dhe i marrë i pandehur për dosjen ‘Xhafaj-Babale’ ka publikuar ne faqen e tij ne FB, biseden mes drejtori i Policisë së Fierit dhe atij qe ai e quan ‘dëshmitar të fabrikuar të qeverisë’, Fredi Alizoti.

Biseda e trasnkriptuar

Numri është i telefonit të drejtorit të policisë së Fierit, Bert Nushi.

Ora 12:28 e natës

Drejtori: Fredi.

Fredi: Ai është b.q prokuror, të më thotë ai mua…

Drejtori: Ku je, se nuk..

Fredi: Dëgjo mua, atë që kam nisur…eee…

Drejtori: Ku je në Fier apo jo,

Fredi: Të kam q.. robt, atë që kam nisur nuk e kthej mbrapa, a ti thosha të kam q…motrën mu në p…

Drejtori: Fredi, po më dëgjo, Frediii.

Fredi: Unë nuk di si më lini në rrugë mua, vari k muhabete, i ka marrë në dorë Gramozi këto punë

Drejtori: Se jam në vendngjarje tani, ça do, më thuaj.

Fredi: Do më dërgosh njeri që të flas.

Drejtori: Jam në Fier kam një ngjarje, jam në Ballsh.

Fredi: E mban mend ku me ke lënë herën e parë, më dërgo njeri për çerek ore,

Drejtori: Ka mundësi të mos më kapë telefoni se jam në vendngjarje.

Fredi: E dëgjon, aty ku më le, e mban mend.

Drejtori: Po do të nis unë njeri me lekë.

Fredi: Po e kape, e do troç, e kap, jam në mes të rrugës.