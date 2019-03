Vizita e Ramës, Fieri në shtetrrethim, bandat në veprim!

Fieri është në shtetrrethim për shkak të vizitrës së Ramës. Ish-deputetja e LSI-së, Kejdi Mehmetaj prej dy ditësh është e pranishme në protestat që po zhvillohen në qytetin e Fierit. Nëprmjet një postimi në FB, ajo denoncon se kryeministri Edi Rama se po ushtron presion ndaj administratës që të jenë të pranishëm në takimet e tij dhe se policia e ka vendosur “shtetrrethimin”. Mehmetaj, thotë gjithashtu, se janë vënë në veprim edhe bandat e kësaj zone, për të shantazhuar dhe frikësuar qytetarët që protestojnë.

“Ka 2 ditë që kryeministri mbledh me urdhër dhe kërcënime për largim nga puna, qytetarë që i përdor si dekor të shfaqjeve të tij. Dërgon autobuza me njerëz edhe nga Vlora se nuk arrin dot të mbushë takimet. Që prej ditës së djeshme Roskoveci, Patosi dhe Fieri janë në shtetrrethim.

Kanë arrestuar në mënyrë të paligjshme mbi 40 qytetarë dhe kanë sjellë bandat e tyre kriminale për të kërcënuar qytetarët.

Gjithë qyteti i Fierit është i rrethuar me policë, ka sjellë FNSH që e përdor si bodyguard personal.

Frika e ka mbytur Kryeministrin, gjen tunele e skuta. Edi Rama dhe besniket e tij të maten mirë përpara se te prekin e kërcënojnë qoftë edhe një qytetar të vetëm; nuk do t’u ndahemi derisa të paguajnë për shkatërrimet dhe krimet që kanë kryer.

Qytetarët protestojnë paqesisht, kryeministri ka frikë edhe t’i shohë. Dërgon trupat e Policë së Shtetit për t’i shpërndarë”.