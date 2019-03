Video/ Veliaj shton bodigardët pas sulmit me bojë

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj i ka shtuar masat vetjake të sigurisë pas asaj që i ndodhi ditën e djeshme, kur një student tentoi ta qëllojë me bojë.

Ditën e sotme, Veliaj ka shtuar forcat e policisë përreth vetes, duke krijuar një perimetër të zgjeruar sigurie, me qëllim që të mos e godasë asnjë objekt i jashtë “armik”.

Ai ka qenë i pranishëm sot në një aktivitet së bashku me ministrin e Diasporës Pandeli Majko, kur policia bashkiake, ajo e shtetit, por edhe civilë që e shoqëronin, nuk kanë lejuar qytetarët të vazhdojnë qetësisht rrugën për në banesat e tyre.

Siç shikohet edhe në video, policë civilë janë përplasur verbalisht me qytetarët, ndërkohë që këta të fundit u kanë kërkuar llogari për pengesën.

Denoncimi ka ardhur nga ish-kryeministri Berisha, i cili ka publikuar pamje nga ky moment i përplasjes së banorëve me policët që shoqëronin Veliajn.

Veprim që tregon edhe njëherë frikën dhe parehatinë që u ka hyrë pushtetarëve socialistë pas ngjarjeve të fundit.

sb Nje tabor policie e shoqeron Lal Plehun e terrorizuar nga paniku dhe frika. Shikoni videon. sb