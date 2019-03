Velina ndryshon edhe ditën e Verës, do e bëjnë me datë 17 Mars

Një ditë pasi kryetari i Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj hapi një sondazh në rrjetet sociale lidhur me festimet për Ditën e Verës, sot është mbyllur dilema.

Vetë Veliaj, njofton se festimet për Ditën e Verës nuk do të zhvillohen në 14 mars si çdo vit, por në 17 mars, që sipas tij është një ditë me kohë pa shi.

Kryebashkiaku thotë se ky vendim u mor nga shumica, megjithëse nuk ka komentuar kundërshtitë që nisën që dje në rrjetet sociale.

“Shumica vendosi! Duhet ta bëjmë më shpesh këtë!

Në të tre rrjetet sociale Tëitter, Facebook dhe Instagram mbi 10,000 vetë morën pjesë në votim!

Festimet për Ditën e Verës në Tiranë do të zhvillohen të Dielën 17 Mars – evitojmë shiun, shijojmë mbi 50 evente familjare”, shkruan Veliaj në Facebook.