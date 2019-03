Vasili: Pa Ramën, Shqipëria me një budalla më pak

Pas deklaratave të kryeministrit Edi Rama, i cili e cilësonte LSI-në si mishëruese të shit-blerjeve të votave në Shqipëri, ka mbërritur edhe reagimi i nënkryetarit të kësaj force politike, Petrit Vasili.

Sipas tij, pa Edi Rama do të kishte një budalla më pak

Postimi i Vasilit

Pa Edi Ramen Shqiperia do te kishte

nje budalla me pak,

nje frikacak me pak,

nje te semure nga hajdutlleku me pak,

nje shkollepak me pak,

nje gore me pak

dhe me kryesorja:

nje SOJZËZ me pak.

“Po të mos ishte LSI nuk do të kishte shitblerje të serioze të votës në Shqipëri. E dinë të gjithë dhe luanët dhe bibat në Tiranë. Akuzojnë e shajnë me libër shtëpi, por harrojnë atë që kanë harruar gjithnjë, që shqiptarët nuk janë budallenj, dhe kush i ka marrë për të tillë e kanë pësuar keq”, deklaroi Rama më herët.