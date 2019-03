Thirrja e Berishës pas kongresit të turpit: Kalbësira do të shporret!

Ish-Kryeministri ka bërë një thirrje pas kongresiut të turpit të PS. Berisha thotë se “kalbësira duhet të shporret sa më parë”.

Reagimi i plotë i Berishës

Qendrimi i Edvinit ne Kongres eshte thirrje per te shporrur sa me pare kalbesiren! Miq, kushti i Edvin Kristaq Urrejtjes, ne kongresin funeber te kakistopartise, per opoziten per zgjedhje te parakohshme se “Nese opozita fiton nje bashki me shume se ne, shkojme ne zgjedhje”, eshte nje kushtrim tjeter per opoziten dhe shqiptaret.

Me kete deklarate, ky birbio qe rrembeu zgjedhjet me banda dhe para droge, u thote shqiptareve se vetem po nuk arrita t’ju grabis perseri shumicen e bashkive do plotesohet kerkesa juaj per zgjedhje te parakohshme.

Per popullin opozitar dhe çdo shqiptar kjo deklarate eshte kushtrim dhe ka vetem nje pergjigje: Ta shporrim, ta shporrim, te shporrim kalbesiren!