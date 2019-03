Të parët në botë si azilkërkues, a duhet arsye tjetër se përse në 16 mars duhet të jemi të gjithë në shesh?

Nga Elton LASKA

Shqiptarët janë të parët në botës si azikërkues në raport me numrin e popullisisë, e kjo shifër tronditëse është treguesi i qartë se përse djegia e mandateve është veprimi i duhur.

Ky fakt nuk ka dalë nga selia e Partisë Demokratike, por nga raporti vjetori i Eurostat, sipas të cilit vetëm në vitin 2018 rreth 19 mijë shqiptarë kërkuan azil në vendet e Bashkimit Evropian.

Sipas raportit shqiptarët janë në vend të nëntë për nga numri i azilkërkuesve, pas Sirisë, Irakut, Pakistanit, Iranit, Turqisë dhe Venezuelës.

Të gjiha këto shtete kanë një emërues të përbashkët, Autokracin e përkrahur nga krimi dhe oligarkët.

Në krye të Sirisë është Asad, në krye të Turqise, Erdogan, në krye të Venezuelës është Maduro, ndërsa në Shipëri idhtari i tyre Edi Rama.

Eurostatat konstaton se shqiptarët janë i vetmi popull evropian që kërkon azil, e shkaku kryesor është varfëria që vjen nga keqqeverisja, teksa Shteti është peng i krimit dhe shërbëtor i ologarkëve.

Nuk e di se sa koncerte do ti duhen Saimir Pirgut për të venë nderin e humbur të Shqipërisë kur të lexojë këto shifra, por di t’ju them se nësë Rama dhe shpura e tij nuk largohen, Shqipëria brënda pak vitesh rrezikon shpopullimin masiv, një të keqe që këtij kombi nuk i’a kanë bërë as pushtuesit më të egër.

Me 16 mars gegë e toske, katolikë, myslimane, ortodokese e ateistë, më të bashkuar se kurrë duhet të jemi në shesh për ti thënë të keqes ndal.

Nëse nuk marrin në dore fatet e vendit, të mos ankohemi nesër kur këta do vijojnë të na nëpërkëmbin dinjitetin, të na vjedhin pasuritë, të na poshtërojnë, e të na detyrojnë të braktisim atdheun vetëm se nuk mendojmë njësoj si ata.

Sot Shqipëria është vendi më i varfër i Evropës, vendi më i korruptuar, e ndërsa disa ndërkombëtare fshikullojnë opozitën nga foltoret komode të Parlamentit Evropian, shqiptarët po marrin malet e detit për të siguruar mbijetesën.

Propaganda ka tejkaluar çdo limit, teksa më shumë para të taksave tona shkojnë për oligarkët e medias se sa shkojnë në spitale, çerdhe dhe shkolla.

Të rijntë po e braktisin Shqipërinë, e kjo plagë e hapur kërkon të operohet me bisturi urgjentisht pasi nëse nuk reagojmë në kohë pasojat do jenë fatale.

Ju ftoj me 16 mars ti themi stop ✋

Mafje-qeverisë!