Taku dhe Kujtja, dy atlantiksat e ‘Amerikës’ në Shqipëri

Besoj i njhni të dy. Njëri e ka emrin Spartak, shkurt Taku, tjetri Kujtim, shkurt Kujtja. Të dy flasin në emër të Amerikës. I pari parashikon si Nostradamusi në emër të Amerikës, tjetri koordinohet çdo ditë me Amerikën për të marrë mandatin e deputetit.

Të dy orën e kanë Atlantic. Të dy thonë se u intereson reforma në drejtësi, ndonëse të parin e kërkojnë borxhlinjtë e gjyqeve të humbura, tjetrin borxhlinjtë e patentave.

Takun thonë se e kanë kërkuar edhe për këshilltar në një nga komisionet e Kongresit, por ka refuzzuar duke pranuar më mirë të japë intervista për Top-gjobën sa herë ka emision Eni. Takut në fakt i mjafton paga që Rama nga biznesmeni i vilës çdo muaj. Me 3 mijë eurot e Capulit ai bëhet edhe alien jo vetëm amerikan

Kujtja është përgatitur të jetë Kryetari i opozitës së re në Parlament që do të përfaqësojë edhe zërin atlantik të Amerikës.

Kujtja thotë se nuk duhet të ishin dorëzuar mandatet e deputetëve në bllok dhe se Basha ka bërë gabim që nuk e ka dëgjuar, ndërsa Taku pret ndërhyrjen amerikane për ti rikthyer mandatet tek opozita. Tak-amerikani tha mbrëmë se kjo opozita e re që do të hyjë në Parlament jo vetëm që ka bekimin e Amerikës, por edhe do të jetë më e mirë se opozita që ishte më parë. E çfarë kishte opozita që ihste më parë? Pyeti Taku.

Kujtja dhe Taku janë në fakt është “amerika” që beson Rama se është ajo që ai kërkon të jetë.