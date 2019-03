Snajpera edhe në minaretë e Xhamisë për të qëlluar protestuesit (Foto)

Protesta e sotme para Parlamentit ka mobilizuar shumë forca policie, ndërsa një pjesë tjetër ka monitoruar procesin në distance.

Ish-deputeti i PD-së, Tritan Shehu ka publikuar disa fotot të forcave speciale të policisë, të cilët kanë hipur mbi godinën e re të Xhamisë së Madhe pranë Parlamentit për të fotografuar turmën.

Ndërkohë nuk kanë munguar as snajperistët në minaret e xhamisë.

Postimi i plotë i Tritan Shehut

Institucionet fetare nuk jane mjedise ku shteti mund te vendose “specialiste” e mjete te sofistikuara per te pergjuar masen e njerrezve, qe proteston afer tyre pikerisht kunder mos respektimit te te drejtave etj, nga qeverisja.

Pamjet qe duken nga Xhamia prane Kuvendit gjate protestes se sotme, flasin vete.

Ndersa disa dite me pare po kjo Rilindje u akuzua per tentative “futje duarsh” ne proceset e votimit pikerisht te Komunitetit Musliman.

Dikush duhet te ngreje zerin e te protestoje per kete mungese respekti ndaj ketyre strukturave, shperdorim te pushtetit, qe ne realitet keshtu mund t’i komprometoje edhe ato institucione te nderuara, te besueshme e larg politikes.

Ne menyre absolute kjo ndodhi e shemtuar dhe e perseritur duhet te behet objekt i nje procesi hetimor serioz e te thelluar.