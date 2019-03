Revolta e Fierit, protestohet kudo ku shkel këmba e kryehajdutit

Mijëra qytetarë fierakë kanë dalë në protesta kundrë vizitës së Ramës. Protestat kanë qenë paqësore, por qytetarët kanë qenë mjëft të revoltuar. Për Ramën nuk ka më paqe. Kudo ku shkel këmba e tij qytetarët ngrihen në protesta. Qytetarët bllokojnë rrugët dhe më pas protestojnë përpara takimeve të Ramës me administratën e thirrur në ato takime me detyrim dhe ku merren edhe mungesat.

Kreu i degës së Partisë Demokratike të Fierit, Luan Baçi, akuzon policinë e Shtetit se mes radhëve të tyre ka persona të infiltruar të cilët kërkojnë të nxisin dhunë në protestë.

Pas përplasjes për pak minuta me policinë, Baçi mori megafonin dhe u bëri thirrje efektivëve të largohen, pasi ata nuk kanë ndërmend të bëjnë veprime të dhunshme, por po provokohen nga persona të infiltruar.

“Të gjithë protestuesit janë paqësor 100%, kemi ditë që protestojnë. Po provokoni ju me anë të forcave të policisë. Nuk hamë asnjë lloj provokimi. Në momentin kur policët futen mes protestuesve, i shikojnë me inat, bëjnë gjeste provokuese dhe provokojnë me fjalë të rënda, do keni reagimin e protestuesve.

Prandaj jepni urdhër të mos ketë provokime. Ne s’do vijmë atje ku është Rama. Shkoni atje po deshët duartrokiteni. Ne do të protestojmë këtu në vazhdimësi dhe këtë mos na e ndaloni. Policët janë vëllezërit tanë, shokët tanë. Çdo gjë varet nga provokimi që bëni ju.”, tha Baçi.