Reportazh nga Tirana/ BBC kryqëzon Ramën: Teatri Kombëtar do jetë fundi i qeverisjes së kryeministrit artist

“BBC i ka kushtuar një reportazh çështjes së Teatrit Kombëtar duke bërë në fund pyetjen nëse çështja e Teatrit Kombëtar do jetë fundi i qeverisjes së kryeministrit artist.

Në reportazh bëhet një përshkrim i shkurtër i historikut të Teatrit Kombtër dhe atij Eksperimental dhe i protestës 1 vjeçare të qytetarëve dhe artistëve që kundërshtojnë fuqishëm prishjen e tij.

BBC: “Kryeministri i Shqipërisë është ndryshe nga një politikan i zakonshëm, ai është një artist, piktor dhe ka hapur disa ekspozita për të shfaqur punën e tij. Por muajt e fundit ai është përfshirë në një çështje delikate lidhur me godinën e Teatrit Kombëtar dhe kjo çështje ka potencialin të ndikojë në karrierën e tij politike.”

Gazetari i BBC-së ka zhvilluar në Tiranë disa takime me përfaqësues të protestuesve, me deputeten e Partisë Demokratike, Vokshi si dhe me kryeministrin Rama.

Ai përshkruan prejardhjen e kryministrit Rama ndërsa habitet sesi një artist si Rama, sot kundërshtar më të ashpër ka pikërisht artistët.

BBC: “Kryeministri Rama, djali i një skulptori që ka bërë disa nga statujat e sistemit komunist nën diktatorin Enver Hoxha, vijon të pikturojë gjatë intervistës. Muret përreth janë të mbuluar me letra muri. Më herët ai ka qenë basketbollist. Në komunizëm, sporti ishte një nga rrugët e pakta për të dalë jashtë vendit. Si kryebashkiak i Tiranës, ai leu muret e shumë ndërtesave në qytet me ngjyra të shumëllojshme. Është e çuditshme që kundërshtarët më të mëdhenj të Ramës tani janë artistët.

Çdo ditë prej më shumë se një viti, aktorë, regjisorë, shkrimtarë, kanë protestuar në qendër të Tiranës kundër planit të Ramës për të prishur Teatrin Kombëtar dhe atë Eksperimental të ndërtuar nga italianët në vitin 1939”.

Më tej në reportazh flitet për “Ligjin Fusha”, që është miratuar nga poarlamenti për të prishur “Teatrin Kombëtar” dhe gazetari pyet kryeministrin Rama dhe deputeten demokrate Vokshi lidhur me këtë çështje.

BBC: “Forumi për Mbrojtjen e Teatrit, presidenti dhe delegacioni i BE-së në Tiranë, kanë thënë se kjo godinë ka vlerë historike dhe arkitektonike. Sipas kryeministrit, ky teatër varrezë duhet prishur dhe në vend të tij duhet ndërtuar një i ri dhe për këtë qeveria nuk do paguajë asnjë lek. Kompania Fusha, me të cilën janë bërë edhe disa projekte të tjera, do paguajë për teatrin dhe në këmbim do marrë 5 mijë metra katrorë ne qendër të Tiranës. Për këtë arsye është bërë edhe një ligj specifik, i njohur me emrin Ligji Fusha në mënyrë për të realizuar këtë marrëveshje”.

Biseda me Vokshin

Vokshi: Aty do ndërtohen 6 qiejgërvishtës dhe fitimi bazuar në llogaritjet që ne kemi bërë është 205 milionë euro. Sigurisht që ka diçka që lidh këtë ndërtues privat Kompaninë Fusha me qeverinë.

Gazetari: Pra ju besoni se kjo është një marrëveshje korruptive?

Vokshi: Absolutisht!

Biseda me Ramën

Gazetari i thotë Ramës se ka pretendime për praktikë të parregullt lidhur me prishjen e Teatrit Kombëtar dhe ndërtimin e një të riu.

Rama: Mund të them se procedura është rishikuar ngë Komisioni Evropian dhe është në linjë me ligjin dhe të gjithë rregullat e procedurës.

Gazetari: A ishte një tender i hapur?

Rama: Është një partneritet Publik-Privat. Bazohet në bashkëpunim me pronarët e tokës private dhe shteti është pronar i një pjese tjetër toke kështu që gjithçka është bërë sipas një procedure të pastër.

BBC: “Askush nuk e di se kur do bëhet shkatërrimi i Teatrit dhe ai mund të ndodhë në çdo çast por protestuesit kanë deklaruar se do i bllokojnë buldozerët me trupat e tyre. A do i mbijetojë qeverisja e Edi Ramës skandalit të Teatrit Kombëtar apo teatri do jetë fundi i kryeministrit artist”.

Reportazhin e plotë mund ta dëgjoni këtu nga minuta 30:20 deri në minutën 35:0.