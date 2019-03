Regjistrimi që Tahiri ka për Ramën dhe që ja dorëzoi ambasadorit…

Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi ka bërë disa deklarata befasuese në lidhje me kryeministrin Edi Rama.Kryemadhi tha se ish-ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri ka regjistruar Ramën ndërsa hante drekë me bandat kriminale.

Sipas saj këto regjistrime i disponon edhe ambasadori italian, Alberto Cutillo

“Saimir Tahiri ka regjistruar Ramën duke drekuar me bandat kriminale, dhe videon e ka ambasadori italian”,- tha Kryemadhi në një intervistë në Tv Klan.

Besohet se ky ëhstë vetëm një nga regjistrimet që mund të kenë bandat në PS për Ramën. Besohet se regjistrime të tjera janë edhe më të forta pasi bëhet fjalë edhe për para.

Kryemadhi tha se nëse Edi Rama do të ishte jashtë politikës, ai do të ishte i këndshëm. Në “Opinion”, zonja Kryemadhi tha se “nëse Edi Rama do ishte jashtë pushtetit, me dëshirën për të bërë gjera të kundërta me të tjerët, në një tyrezë ku bëhen barsoleta. Po u përfshi në vendim marrje politike, etja e tij bëhet… Ndaj në botë ka struktura që marrin vendime për sjelljen e individëve dhe burrave të shtetit. Një njëri që kërkon të kapi gjithë institucionet”.

Sipas Kryemadhit, Rama ka mashtruar 7 herë Ilir Metën, ndërsa për një marrëveshje me të ajo tha: “Nuk do të ketë një marrëveshje të fshehtë. Unë mendoj që ka patur një përdorim të zotit Basha nga zoti Rama. Është njeri që ka mbijetuar tërë jetën mbi trupin e të mëdhenjve”.

“Iki nga politika nëse Rama”…

Si mund të rrëzohet Edi Rama, në kohën kur ky i fundit nuk pranon asnjë nga kërkesat e opozitës? Për këtë Monika Kryemadhi thotë se, opozita po menaxhon më së miri urrejtjen popullore ndaj tij.

Madje ajo shkon dhe më tej teksa thotë se largohet nga politika nëse Edi Rama mbledh kaq shumë njerëz në shesh sa opozita.

“Edi Rama nuk rrëzohet duke bërë ne protesta paqësore. Në po sensibilizojmë opinion publik. Ne po menaxhojmë në mënyrën më stoike urrejtjen e qytetarëve ndaj Edi Ramës”.

-Po në qoftë se Rama organizon mbështetësit dhe militantët e tij a mund të ketë një përplasje civile?

“Unë jam e gatshme dhe unë tërhiqem automatikisht nëse zoti Rama mbledh të njëjtët qytetarë që mblodhi opozita në 16 shkurt. Iki nga politika”.

-Po çdo parti në pushtet mbledh…

“Jo, nuk i mbledh dot! Prapë me gjithë infrastrukturën që zoti Rama mund t’ju krijojë qytetarëve”.

“Kur Fleckenstein i përmenda dosjen 339 u çua nga tavolina dhe iku”

“Jam zhgënjyer shumë veçanërisht nga kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi, e cila na tha që opozita e ka marrë vendimin dhe nuk ka kthim pas. Presim që deputetët të bëjnë punën e tyre dhe të kthehen në Parlament. Edhe sikur opozita të ketë të drejtë për akuzat, bojkotimi nuk zgjidh asgjë”, tha eurodeputeti gjerman Fleckenstein gjatë vizitës në Tiranë.

Por ndryshe nga herët e tjera, Monika Kryemadhi ka treguar takimin që pati me eurodeputetin. Sipas saj Fleckenstein është ngritur nga tavolina kur i është përmendur dosja 339 dhe bandat e drogës.

“Fleckenstein kur ishim në takim, kur u diskutua dosja 339 u çua nga tavolina dhe iku”

-Pse?

“Nuk e di, unë di të them që edhe kur përmenda bandat e drogës, të trafikut të drogës të Hamburgu ajo siç duket e irritoi më shumë seç duhet. Nuk duhet të harrojmë që zoti Fleckenstein është eurodeputet nga Hamburgu dhe ndoshta mund ti ketë bërë ndonjë premtim zoti Rama që gjithë kontingjenti shqiptar i zotit Rama që punon dhe jeton në Hamburg t’i shërbejë zotit Knut për vota”.

-E keni analizë këtë, hamendje apo keni informacione?

“Kam përshtypjen që kështu funksionon…”.

