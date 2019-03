Ramën s’mund ta shpëtojë më as pushteti i përvetësuar i tëri nga ai

Nga Orjola PAMPURI

Edi Rama karrigia nuk mbahet me pahir.

Nisesh për Shkodër, e ndërron agjendë në orët e fundit. Nisesh në Fier e qindra qytetarë të refuzojnë, nisesh fshehurazi për në Durrës, mban të fshehtë orën e seances plenare, vendos tela e kamera në ambjentet e jashtëm të Parlamentit. Të ka mbetur vetëm të veshësh e blindosh deputetet si robokopë.

Ndersa ti sa herë ka seanca parlamentare u ngarkon hallexhinjve karrige në krahë, i rreshton në ndonjë lulishte larg Tiranës, e u tregon perralla me dele. Nga ana tjetër ke porositur grupin e posaçëm t’i verë flakën sistemit TIMS, izolon deputetët të përballen me faktet në debate televizive, por asgjë s’mund të mbulojë me bemat e tua. Ti s’mund te shpëtosh nga akuzat për abuzime me PPP, Koncensione e shitblerje votash të faktuara, e bashkëpunim me bandat e krimit. Ty s’mund të të shpëtojë me as pushteti i pervetësuar i teri nga ty. Ti s’mund të mbulosh diellin me shoshë. Fundi yt eshtë fare afër.

Me 5 Mars po të presim bashkë me mijera qytetarë përpara, Parlamentit. Revolta popullore sapo ka nisur, deri në largimin tënd……