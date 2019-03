Rama vret për së dyti 4 oficerët e policisë, urdhëron bllokimin e shqyrtimit të çështjes së Dritan Dajtit

Dritan Dajti dhe procesi i tij gjyqësor shumë i përfolur që u mbyll me dënimin e tij 25 vjet, duke u shmngur dënimi i përjetshëm, tronditi opinionin publik dhe jo vetëm.

Pas vendimit të gjykatës, reagoi edhe Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj. Ajo e cilësoi vendimin si skandaloz, që rrezikon të kthehet në një precedent të rrezikshëm për drejtësinë shqiptare. Ajo njoftoi se do i drejtohet Këshillit të Lartë Gjyqësor për procedimin e trupës së gjyqtarëve që dha vendimin. Por siç duket, por sipas asaj që shkruan ish-Kryeministri Berisha, diçka e tillë nuk është bërë.

Sipas Berishës, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur së fundmi bllokimin e shqyrtimit të çështjes së tij dhe kjo sipas tij, me urdhër të kryeministrit Edi Rama.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Edvini eshte autori i vrasjes per se dyti e kater oficereve qe rane ne krye te detyres.

Miq, Krye krye kreu i Meduzes pasi urdheroi heqjen e kater denimeve me vdekje te vrasesit serial te kater martireve te rendit dhe sigurise, mikut te tij Dritan Dajti, urdheroi bllokimin e shqyrtimit te vrasjes per se dyti me urdher te tij te oficereve te policise nga KLGJ qe vete kryeson.

Kjo deshmon dhe nje here se ai eshte serial killeri i vrasjes per se dyti te martireve te sigurise dhe rendit qe rane per tu bere te pavdekshem nga dora e vrasesit serial, mikut te tij Dritan Dajti. sb

Dritan Dajti u shpall fajtor si autor i “Masakrës së Durrësit”, ngjarjes së rëndë të ndodhur më 7 gusht 2009, ku mbetën të vrarë 4 efektivë policie.

Sipas vendimit të Apelit, Dritan Dajtit që vrau 4 efektivët të cilët kishin shkuar ta arrestonin në një apartament pranë plazhit “Iliria”, do t’i duhet të kryejë vetëm 25 vite burg.

Nëse avokatët mbrojtës të tij dorëzojnë një kërkesë në gjykatë për lehtësim dënimi për shkak të këtyre kushteve dhe ajo pranohet, atëherë Dritan Dajti mund ta lërë qelinë brenda 7 viteve.

Ndërkohë, kujtojmë se përveç ngjarjes në fjalë, Dritan Dajti ka qenë në kërkim nga policia pasi ai ishte dënuar për vrasjen e biznesmenit Agim Beqo, ngjarje e ndodhur në vitin 1999 në Tiranë.