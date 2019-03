Rama ndërhyn në KLGJ për të bllokuar shqyrtimin e çështjes së Dritan Dajtit

Kryeministri Rama ka bllokuar shqyrtimin e çështjes së Dritan Dajtit në KLGJ. Denoncimi është bërë nga ish-kryeministri Sali Berisha, i cili ka publikuar mesazhin e një punonjësi, ku bazuar mbi faktet e sjella, del në konkluzionin se “Edvini bllokon shqyrtimin e çështjes së Dritan Dajtit në KLGJ!”.

Mesazhi

Përshëndetje Doktor.

Çështja e Dritan Dajtit, killerit serial të masakrës së 9 gushtit 2009, në të cilën u ekzekutuan prej tij 4 oficerë policie, është bllokuar nga kryetarja e KLGJ-së, flitet me urdhër të Ramës, përcjellë asaj nga kumbar Agaçio.

Kështu kjo çështje, ndonëse e shpallur që do të hetohet me urgjencë nga KLGJ, është lënë në sirtar për ta zënë pluhuri.

Sigurisht janë përgatitur edhe nëse plas skandali, pasi vetë kryetarja e KLGJ ka shkarkuar punonjësen e protokollit, me preteksin se ka vonuar disa orë kërkesën e ministres për çështjen Dajti.

(Edhe kërkesa ka probleme ligjore, por këto do publikohen më vonë dokumente). Edhe pse kërkesa u dërgua brenda ditës, për çështjen Dajti prej një muaji nuk u vu uji në zjarr.

Kjo sa i përket çështjes Dajti, këto rrethana janë lehtësisht të verifikueshme edhe nga qytetarët.

Kështu që Edvinin, që urdhëroi heqjen heqjen e katër dënimeve me jetë të mikut të tij Dajti dhe dënimin e tij me 6 vite burg për policë të ekzekutuar, bllokoi edhe shqyrtimin e superskandalit të drejtësisë nga KLGJ e tij.