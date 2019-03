Pyetje fatale për Edvinin dhe narkoqeverinë e tij nga Gjermania!

ZDF, rrjeti televiziv më i madh gjerman, në një emision kushtuar revolucionit demokratik në Shqipëri, pyet: “Sa mund të mbahet akoma në këmbë një qeveri, anëtarët e së cilës, mbajnë lidhje me kriminelët?!”

Revolucioni demokratik popullor shqiptar ka patur jehonë botërore. Mediat më kryesore të botës, ato të SHBA, Gjermanisë, Britanisë së Madhe, Francës, Italisë, Japonisë, Spanjës etj etj. damkosin përfundimisht Edvin Kristaq Ramën dhe narkoqeverinë e narkoshtetit të tij. Ato kanë denoncuar vjedhjen e votave nga bandat e qeverisë, lidhjet e Edvinit dhe ministrave të tij me drogën, krimin, korrupsionin.

Në një akt të pazakontë, rrjeti televiziv publik i Germanisë shtrin pyetje fatale për Edvinin drejtuar Brukselit, “deri kur mund të mbështetet qeveria e krimit e Edi Ramës”? Natyrisht kësaj pyetjeje, vetkuptohet, mund dhe po i përgjigjen shqiptarët me revolucionin kundër narkoshtetit të Kakistokracisë.

Kwtu mw poshtw keni tekstin dhe videon e emisionit të ZDF, kushtuar Shqipërisë”.

TV gjerman ZDF: Sa mund të mbahet akoma në këmbë një qeveri, anëtarët e së cilës, mbajnë lidhje me kriminelët?!

Gazetarë të televizionit gjerman ZDF kanë ardhur në Tiranë, nga ku janë informuar nga afër për gjithçka ka ndodhur në vend së fundmi.

Kronika e tyre nis me situatën në Unazën e Re, ndërsa theksohet se qytetarët që detyrohet të largohen nga shtëpitë e tyre për t’i lënë vend zgjerimit të autostradës, duhet të dëmshpërblehen.

Kronika e plotë

Shtëpitë e tyre dhe gjithçka kanë duhet t’i lënë vendin një autostrade. Për këtë, ata duhet të dëmshpërblehen nga qeveria shqiptare. Por, siç ndodh shpesh, milionat duket se janë tretur diku rrugës, sepse tek njerëzit nuk mbërrin, pothuajse asgjë.

Ku do të shkojmë ne? Ata thonë se do të na paguajnë 2 vjet qera dhe, pastaj, ne do të përfundojmë në rrugë të madhe. Une jam 63 vjeç. Jo vetem brezi im, por edhe femijët tanë kanë punuar për këto shtëpi. Qeveria mban përgjegjësi për më shumë se 1000 familje.

Pronarët e shtëpive protestojnë çdo ditë. Ky është një nga shumë rastet e korrupsionit të shfrenuar në Shqipëri. Gazetarja për çështjet e drejtësisë Lala ka publikuar protokolle përgjimi që zbulojnë sesi anëtarë të qeverisë kanë blere vota në zgjedhjet e fundit nga pjesëtarë të bandave mafioze.

Une kam 6 njerëz. Ok, thuaji Kryetarit të Bashkisë, Vangjushit, t’u japë atyre lekët që të votojnë siç duhet. Në një bisedë tjetër thuhet se një person duhet të kthejë lekët mbrapsht, sepse nuk ka votuar siç duhet. Kjo provon se zgjedhjet nuk ishin të lira dhe të fshehta.

Opozita kërkon zgjedhje të parakohshme dhe dorëheqjen e kryeministrit Rama, të cilin, këtu e gjuajnë me vezë. Në shenjë proteste ndaj qeverisjes së tij, 56 opozitarë dorëzuan mandatet e tyre parlamentare. Aktualisht, Shqipëria nuk po bën perparim përsa i përket demokracisë dhe mirëqenies së njerëzve, përkundrazi, po bën hapa të mëdhenj mbrapa.

Njerëzit po largohen masivisht nga vendi. Megjithatë, për BE, kryeministri Rama duket, ende, si e keqja më e vogël në politikën e Shqipërisë. Prandaj, Brukseli kërkon nga opozita dhe njerëzit që protestojnë prej javësh, të vetëpërmbahen.

Por pyetja është: sa mund të mbahet akoma në këmbë një qeveri, anëtarët e së cilës, mbajnë lidhje të ngushta me kriminelët?!