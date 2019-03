Psikopati ofendon myslimanët bektashinj dhe Abaz Aliun… pas qafe do t’a kesh

Për besimtarët bektashinjë dhe jo vetëm ata, Abaz Aliu, cilësohet si një nga figurat kryesore dhe të shenjta.

Në takimin e zhvilluar sot në Berat, në këmbët e Malit të Tomorrit, që është dhe vendi me të cilin lidhet emri i kësaj figure të rëndësishme fetare, kryeministri Edi Rama bëri humor me simbolin e bektashnijve.

Zgjodhi jo të jap mesazhin më të gabuar, por edhe në vendin e gabuar, pasi Qarku i Beratit ka dhe numrin më të madh të besimtarëve bektashinj në vend.

Një ofendim i tillë i simboleve të një besimi fetar është një provokim që u bëhet besimtarëve. Ajo që ky psikopat duhet të dijë është se këto individë që ai i lejon vetes të ofendojë nën dozat e kokainës, nuk janë thjesht vetëm simbole, por janë shumë më tepër se kaq dhe duhet të ketë frikë prej tyre. Pas qafe do ta kesh psikopat!

Ndaj kësaj përdhosje të një figure fetare ka pasur reagime të forta nga besimtarët dhe qytetarët të ndryshëm.

Ndërkohë, Elona Guri, anëtare e Kryesisë së LSI, në një postim në Facebook shprehet se asnjë politikan dhe njeri nuk mund të arrijë deri në pikën që të shpërfillë dhe fyeje simbolet fetare dhe kombëtare.

‘Gjuhëprishuri, që po shkatërron jetët e shqiptareve, ka përmendur Abaz Aliun, duke ironizuar me emrin e shenjtë të tij.

Këtë mund ta bëjë vetëm një njeri që shperfill Familjen, Kombin dhe Zotin!

Njësoj si Mavija dhe Jezidi, vrasësit e Abaz Aliut dhe mijëra besimtareve te tjere ne luften e Qerbelase dhe Edi Rama do kujtohet me përbuzje si nje sinonim i ligësisë, poshtërsisë, pabesisë dhe i të pafeve.

Sot, ai kryetari i sektit te mavijes rivrau Abaz Aliun duke perdorur emrin e tij për politike. Nuk me ngelet gje tjeter, por t’i them- ti qe Abaz Aliun preke, fatin e Mavijes do kesh’,- shkruan Elona Guri në një postim në Facebook.