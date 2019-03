Protestuesit rrethojnë Ramën në Fier, tension mes policisë dhe banorëve

Kryeministri Edi Rama do të zhvillojë sot në Fier një tjetër takim me socialistët. Por, protestues të shumtë po mblidhen me shpejtësi dhe i janë drejtuar vendit ku Rama pritet të zhvillojë mitingun e vet.

Dje, në Fier ndodhi e njejta situatë: protestuesit bllokuan rrugën në Roskovec dhe Patos dhe dogjën goma, duke lëshuat thirrje në drejtim të Ramës për të dhënë dorëheqjen, ndërkohë që ai ishte nisur drejt Fierit për një takim me gratë e PS-së me rastin e 8 Marsit.

Po njësoj u prit Rama edhe në Fier: protestuesit shkuan afër vendit ku ai do të bënte takimin, por u ndaluan nga Policia. Gjatë natës, këta protestues u morën nga shtëpitë e tyre dhe u shoqëruan në Polici për t’u marrë në pyetje.

Asnjë nuk u konfronua me Policinë dhe askush nuk u lëndua nga protesta, që u kufizua vetëm me thirrje të fuqishme dhe tym.