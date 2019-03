Presioni i opozitës dhe rënia e Ramës

Qamil Gjyrezi

Protestat popullore masive të P.D.-së dhe opozitës, po ndikojnë negativisht tek psikologjia e Rilindjes dhe Kryeministrit Rama!

Edi Rama dhe Rilindja janë në gjëndje të rënduar psikologjike! Kjo situatë psikologjike duket në “sjelljet” dhe të menduarit jo vetëm të Ramës, por edhe atyre që e mbështesin në qeverinë aktuale dhe jashtë saj.

“Zullumet” e këtyre 6 viteve qeverisje i’a kanë prishur qetësinë dhe të menduarit! Situata politike dhe ekonomike në vend dhe protestat e opozitës i kanë “traumatizuar” Rilindasit e Ramës! Skandalet e tyre qeverisëse nuk i lënë të qetë shumicën e tyre! Në një opinion të intelektualit Fatos Lubonja lexova thënien: “Ja pse ka ngelur vetëm revolucioni si mjet për zgjedhjen e krizës. Kur mbaron fjala gjykon palla”!

Sejcili ka idetë dhe këndvështrimin e tij për politikën dhe situatën që po kalon vendi!

Po e shkruaj që në fillim të shkrimit se P.D. dhe Lulzim Basha asqë e mendojnë revolucionin!! Revolucioni nuk është pjesë e ideologjisë së P.D.-së dhe mendimit politik perëndimor!

Për mendimin politik perëndimor është i rëndësishëm qëndrimi politik konseguent real, qëndresa dhe dialogu politik.

P.D. dhe opozita me të vërtetë i kanë mbaruar “fjalët” me Ramën, por mendimi politik perëndimor gjen forma dhe mënyra të tjera për të fituar mbi “kundërshtarin” politik.

Një prej këtyre formave është edhe “Presioni politik real-psikologjik”! PD dhe Lulzim Basha me qëndrimin e tyre duke ju drejtuar popullit, pjemarrësve në protesta që me fillimin e tyre, po e “cmendin” Edi Ramën dhe ata që e mbështesin!

Presioni psikologjik do ta detyrojë të japë dorëheqjen Edi Ramën dhe “neodiktaturën” e tij! Në pamjen e jashtme duken të “qetë” dhe kanë besim se do ta “Hedhin lumin” edhe këtë radhë!

Për mendimin tim personal janë shumë të shqetësuar dhe po përpiqen të fitojnë në kohë dhe përdorin demagogjinë tipike të “majtë masonike”, për t’i qetësuar mbështetësit e tyre brënda dhe jashtë Shqipërisë!

Cfarë është presioni psikologjik? Po e citoj në anglisht: “Psychological pressure: “Pressure of relating to the mind or mental activity” ! https://dictionary.reverso.net/english.

Presioni psikologjik: “Presioni në lidhje me mendjen ose veprimtarinë mendore”! Në daljet në media dhe komente të ndryshme, Edi Rama me Rilindjen duken të qetë!? Por në të vërtetë ata dridhen nga friga dhe po përpiqen të fitojnë kohë dhe të krijojnë “presion psikologjik” mbi opozitën. Por nuk kanë forcë dhe argumenta mbasi ju kanë mbaruar! Prandaj përdorin mjete tipike neodiktatoriale për tu mbrojtur!

Kam bindjen e plotë që opozita është në një nivel të lartë psikologjik dhe ka besim të plotë për rrëzimin e Ramës!

Në këtë situatë shumë aktorë politik në vend përpiqen që të fitojnë “kapital politik” nga situata e krijuar duke bërë deklarata ose “lojra politike”!

Ta harrojnë të gjithë se do të kenë të ardhme dhe do të fitojnë mbi popullin që ka dalë në rrugë dhe “Lidershipin aktual të PD.”-së, Zotin Basha dhe përfaqësuesat e saj të nivelit të lartë. Tek gjithsejcili përfaqësues i lartë i PD-së, sinqerisht lexoj qetësinë e mendimit, besimin për fitoren e PD.-së dhe të opozitës dhe “një program qeverisës optimist” për të ardhmen!

“Presion psikologjik real”, nuk do të thotë lëvizje krejt “paqësore” për rrëzimin e “Narkotrafikantëve Rilindas”! Presion psikologjik do të thotë protesta popullore dhe ndërkombtarizimi i situatës politike në vend! Ndërkombëtarët tashmë e kanë kuptuar lëvizjen e Ramës dhe qeverisë së Rilindjes!

Zonja Merkel në takimin e parë në vitin 2014, i’u drejtua Ramës: “Më shiko në sy dhe më thuaj të vërtetën”! Por politika gjermane e kuptoi shumë mirë të “vërtetën” e Edi Ramës, që është vetëm një gënjeshtër e madhe e mbushur me demagogji! Politika gjermane po mbështet opozitën! Mbas gjermanëve do të fillojnë të pozicionohen edhe miqtë tonë të mëdhenj Sh.B.A-të!

Kam besim të plotë! Diplomatët e huaj e kuptojë shumë mirë dhe janë të informuar për “bëmat” e kësaj qeverie. Por perëndimi dhe diplomacia perëndimore të “jep” ndonjë shans të “vockël” ose “mbështetje” formale tashti, por ta “merr” më vonë, të gjykon më vonë!

Prandaj Lulzim Basha mban një qëndrim shumë korrekt me deklaratat e përfaqësuesve të huaj në Shqipëri falë formimit të tij perëndimorë, besimit tek e ardhmja dhe besimit tek politika Euro-atlantike!

Instalimi i mediave ndërkombëtare në Tiranë, Reuters, BBC apo Euro Neës nuk është i rastësishëm. Kryetari i P.D., Lulzim Basha ka cituar mbështetjen e Presedentit të PPE, Joseph Daul për protestat në Shqipëri: “Presidenti i PPE Joseph Daul në emër të të gjithëve deklaroi qartë se “ne nuk mund të bëjmë kompromise me demokracinë, shtetin ligjor dhe lirinë e medias. “P.D. po lufton për të njëjtat vlera europiane në Shqipëri dhe në këtë betejë kemi mbeshtetjen e PPE, familjes sonë politike”.

Qëndrimi me ndërkombëtarët është në nivel të lartë dhe shumë diplomatik nga Zoti Basha! Qëndrimi dhe bashkëpunimi me vendet që kanë patur ndikim të madh në zhvillimet tona politike dhe ekonomike në këto vite është një “Presion real piskologjik” për klikën që po qeveris sot në Shqipëri!

Prandaj vetëm nëpërmjet këtij qëndrimi politik dhe psikologjik do të japi dorëheqjen Edi Rama me miqtë e tij të rënduar shumë psikologjikisht! T’i mbajmë Rilindasit dhe miqtë e tyre në “parlametin ilegjitim” (burgun) të “ngujuar” edhe disa ditë! Shumë shpejt do të nxjerrin “Flamurin e bardhë” dhe do të dalin nga ‘ngujimi’, që shënon fundin e tyre!

Po citoj disa tituj mediash të huaja që besoj se prezantojnë realitetin politik në Shqipëri dhe janë “presion real psikologjik” për situatën psikologjike të Edi Ramës dhe Rilindjes!: Euronews’ shkruan për situatën e rëndë shëndetësore të kryeministrit Rama”! (Startnews 2019)

-Reportazhi i Al Xhazira: “Qeveria e Ramës e implikuar në trafikun e drogës. OSBE konfirmoi blerjen e votave.”! (Startnews 2019) Ambasadori i Britanisë së Madhe hyn në takim me Bashën në selinë e P.D.-së! (Startnews 2019)

No comments!