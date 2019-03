Policia terror në mesnatë në Fier, arrestohen 50 banorë pse protestuan kundër Ramës

Pas protestës që u zhvillua dje në Roskovec, Patos dhe Fier kundër kryeministrit Edi Rama, rreth 50 protestues janë shoqëruar nga Policia gjatë natës për t’u marrë në pyetje.

Protestuesit ishin gati 500 metra larg vendit ku Rama do të zhvillonte takimin e tij me gratë socialiste dhe lëshuan thirrje të forta ndaj tij që të jepte dorëheqjen. Ata nuk u lejuan të afrohen në mitingun e kryeministrit dhe u përballën me Policinë.

Pas kësaj, Policia ka vërshuar në shtëpitë e tyre dhe i marrë me vete me arsyen absurde për “t’i marrë në pyetje” dhe i ka liruar disa orë më vonë.