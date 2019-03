Policia e Lleshajt, kontrolle në banesa dhe arrestime të rinjsh protestues, reagon FRPD

Policia ka shënjestruar të rinjtë e FRPD-së, duke kryer kontrolle e arrestime të disa prej eksponentëve të Forumit Rinor Demokrat.

Nënkryetari i FRPD-së Lisandër Hoxha ka akuzuar Ministrin e Brendshëm Lleshaj se po kryen gjueti shtrigash ndaj të rinjve demokratë.

Në një postim në rrjetet sociale Hoxha shkruan se, kjo “situatë ka degraduar në një hakmarrje primitive”.

Postimi i plotë

Policia e krimit ka filluar gjuetine e shtrigave ndaj te rinjve te FRPD! Me dhjetra shoqerime absurde per nje proteste pa asnje incident! I bej thirrje Ministrit Lleshaj te reflektoje mbi te gjitha gabimet qe po ben sonte sepse eshte pergjegjesia e tij personale dhe ligjore! Kjo situate ka degraduar ne nje hakmarrje primitive ndaj atyre qe me shpirt po luftojne per Shqiperine dhe atyre qe me se shumti duan partine.

Policia e Shtetit vijon terrorin ndaj qytetarëve të cilët dalin dhe protestojnë. Edhe pse sot nuk pati asnjë përplasje mes policisë dhe qytetarëve, janë arrestuar 8 persona, ndërsa 9 të tjerë të ndiqen penalisht, me akuzën e kundërshtimit të forcave të rendit.