Paloka-Ramës: O idiot, kështu shpreson të mbash karrigen duke e mbushur Tiranën me rrethime me tela?!!

Nënkryetari i PD, Edi Paloka ka reaguar në një postim në Facebook ndaj rrethimit të Parlamentit me tela me Gjemba.

Nënkryetari i PD, Edi Paloka ka reaguar në një postim në Facebook ndaj rrethimit të Parlamentit me tela me Gjemba, duke iu drejtuar Ramës:

Postimi Palokës në Facebook

O idiot, çfare kerkon te besh, do e mbushesh Tiranen me rrethime me tela ?!

Tiranen nuk mund ta kthesh ne Ëest Bank o deficent ku ndahen territoret me tela me gjemba.

Keshtu shpreson me te vertete te mbash karrigen?!! Keshtu do ta ndalosh urrejtjen qe kane per ty?

Ku shkoi “mesazhi” i asaj fotos qe kishe bere ne mes te Tiranes “i qete” dhe ”i vetem” ne stol…?