Paloka: Rama i ngjan personazheve që kanë vdekur, por nuk ia pranojnë vetes

Nënkryetari i PD, Edi Paloka e krahasoi kryeministrin Edi Rama me personazhe të filmave horror: që kanë vdekur, po nuk ja pranojnë vetes dhe vazhdojnë të zvarriten si kufoma edhe për ca kohë mes njerëzve, duke qelbur dynjanë me erën e kalbësirës.

Postimi i plotë i Palokës

Perdredhjet e Rames sipas interesit nuk çudisin me askend. Ka per borxh qe vetem ne pak dite te deklaroje gjera diametralisht te kunderta per te njejten ceshtje e njekohesisht te beje krejt ndryshe nga cfare deklaron. Sot ka deklaruar se vendimet e gjykatave te drejta ose jo “nuk ka gje qe i zhben”.

Vetem pak dite me pare, i vene nen presion, deklaronte se “qeveria do te beje gjithshka per te zhbere vendimin per Dritan Dajtin”…Kujt ti besosh?!

Pervec te tjerave, ne nje nga ato percartjet e tij me videoselfi qe ngjajne si masturbim manjakesh perpara kamerave, ka deklaruar se do na mungoka shume kur te iki po “yyyyyy ka kohe…”

Ne fakt sot Rama ju ngjan disa personazheve te filmave horror qe kane vdekur, po nuk ja pranojne vetes dhe vazhdojne te zvarriten si kufoma edhe per ca kohe mes njerezve, duke qelbur dynjane me eren e kalbesires.