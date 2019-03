Paloka i përvishet Ramës: Shkoi pak deri në Romë për të mashtruar dhe italianët! Pallosh, bëju gati më 16 mars…

Nënkryetari i PD, Edi Paloka ka reaguar përmes një postimi në Facebook për intervistën e dhënë nga Kryeministri Edi Rama mbrëmjen e djeshme në emisionin “Porta a Porta” të gazetarit Bruno Vespa, në RAI.

Paloka shkruan se, Rama shkoi në Romë për të mashtruar italianët dhe për t’i prrallisur se në Shqipëri nuk ka drogë, nuk ka revoltë popullore dhe se ata që protestojnë janë aktorë të opozitës.

Në këtë kuadër, Paloka e paralajmëron Ramën që të bëhet gati pasi në 16 mars “aktorët” do të jetë qindramijëra.

Postimi i Edi Palokës

Siç deklaroi vete, shkoi pak deri ne Rome per te mashtruar dhe italianet!!!

Skenari po shkonte “mire”, per aq sa ishte “investuar”:

– te ftuarit e zgjedhur dhe “pregatitur” sic duhet, recituan pa gabime.

– palloshi e tha shprehjen per te cilen kishte vajtur; “ata qindra mije qe po shihni te perleshen ne rruge, nuk jane popull i revoltuar, po aktore te opozites qe luajne rolin…”, tha pak a shume

Edhe Bruno tundte vetem koken ne shenje aprovimi.

Pra plani po rezultonte nje sukses i vertete ,qe i justifikonte “shpenzimet”, deri ne momentin kur palloshi rreshqiti.

Mjaftuan tre fraza te Bashes, bazuar mbi fakte, qe nje ore propagande boshe te shkonte per lesh.

Po si gjithnje nuk e la pa i dhene doren e fundit dhe palloshi.

“Droge ne Shqiperi ZERO”- tha.

Aty ndaloi dhe tundja e kokes nga Bruno.

Bruno e tundi koken edhe kur palloshi e krahasoi veten me Cristiano Ronaldon, madje e tundi koken edhe kur i tha se “sot eshte Shqiperia qe po e ndihmon Italine”, por gazetari Vespa nuk e gelltiti dot “Droga ZERO”.

“Me fal-i tha- se kete nuk e permendi kryetari i opozites , po gazeta e njohur “The Indipendent” ka shkruajtur “Shqiperia -Columbia e Evropes”. Midis “Columbise se Evropes” dhe “Droge ZERO” sic thoni ju, duhet te kete dicka, apo jo ?-pyeti gazetari.

Ne fakt pyetja ishte me teper nje menyre per ta ndihmuar se sa per ta vene me shpatulla pas muri , qe palloshi ta zbuste pak genjeshtren qe sapo kishte leshuar. Po palloshi nguli kembe; “ZERO ! Ja pyesni Guardia di Finanza “- tha i bindur qe me kete i shteroi te gjitha dyshimet e italianeve, ani pse ata degjojne cdo dite ne mediat e tyre per tonelatat e droges qe shkojne nga Shqiperia e palloshit.

Me kete deklarate te fundit, i bindi italianet (se ata kishte vajtur te mashtronte) edhe per “vertetesine” e atyre cfare ju kishte prallisur deri ne ate moment…

Behu gati pallosh se me 16 mars “aktoret” do jene qindramije.