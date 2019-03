O i marrë e i dalë mendsh e duarsh komplet…

Adriatik R. DOSTI

Akoma nuk e kupton qe problemin nuk e ke as me Lulezim Bashen e as me Monika Kryemadhin….por e ke me Popullin tend qe ka dale rrugeve e shesheve e kerkon me ngulm e me te drejten e zotit …Largimin tend…

E ke me ate popull te cilin nga mengjesi deri ne darke vetem e shan, e fyen, e ofendon, e percmon, e denigron, e perdhos e poshteron..e ke detyruar te marre arratine e te largohet dhimbshem nga Atdheu i vet…e ke varferuar, e ke vjedhur e grabitur, po e helmon ne protestat e tija legjitime, e ke lene mes 4 rrugeve dhe e ke poshteruar e turperuar kudo neper bote si askush tjeter …

E ke me ate popull te cilin e mohove ne Rain e Bruno Vespes… si burrac e frikacak qe je… si zbythaman e mashtrues i lindur qe je…si mbatharak e ikanak i peshtire…

Ndaj harroje se Mogherinat, Hahnet, Kocijancicet, Fleckenshtejnet, Macoveit, Sorecat, Boschardet, apo edhe keto karavidhet e fundit qe te erdhen sot aty ne Tirane per te marre Cekun e radhes…si Arvizu qe te pat sjelle dje ne pushtet apo edhe njefare Danielssoni qe te beri qoken e radhes…do te mund te mbajne dot akoma ne pushtet…

Perballe Uraganit Popull nuk ka derman e zot te te shpetoje ty e banden tende ndaj sa me shume e zgjat dhe sa me shume nderkombetare sjell e paguan ”per transfuzion gjaku” ne karrigen e pushtetit ku je ulur me vota te vjedhura e te grabitura …aq me shume e nderlikon dhe e perkeqesoon fatin e menyren e largimit e te fundit tend…

Keta nderkombetaret e leshit qe po sjell ne Tirane e ata te tjeret qe vete e ju ze studiot e gazetat neper bote… duke i paguar me parate e gjakut te shqiptareve…as me shume e as me pak ngjajne si dy pika uji me fundin e regjimit komunist diktatorial te Hoxhes e me pas te Alise teksa sillnin ne kryeqytetin shqiptar gri te erret tufa pa fund miqsh marksiste – leniniste te Shqiperise socialiste …fanarit ndricues te Europes…apo edhe teksa paguanin grupe terroriste gjithashtu marksiste -leniniste neper bote me Zhoao Amazonen ne krye qe fshihej xhunglave te Brazilit… per ti bere jehone lavdise se regjimit komunist Pol -Potist te Tiranes…

Fundi i Diktatoreve eshte i njejte … dhe kete e thote historia e jo une … dhe fundin e tyre e percaktojne popujt e jo une…dhe fatin e tyre e vendosin ata te cilet vuajne prej tyre e jo …nderkombetaret e as ambasadoret e kujtdo vendi qofshin …OK…