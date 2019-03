Ministrja e Ramës bën drejtor të akuzuarin për vjedhje me rimbursimin e ilaçeve

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar në profilin e tij në Facebook mesazhin e një qytetari, i cili shkruan se, Rilindja i shpërblen me poste personat të cilët akuzohen për vjedhje dhe shpërdorim detyre.

Në denoncim thuhet se, ministrja Belinda Balluku ka shpërblyer ish-zv.drejtorin e Fondit të Kujdesit të Detyrueshëm Shëndetësor, Eduard Ahmetaj, i akuzuar për abuzim me rimbursimin e ilaçeve, duke e emëruar atë drejtor në këtë institucion.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Hajnia si merite absolute!

Lexonin denoncimin e qytetarit dixhital. sb

pershendetje doktor, Eduard Ahmetaj ishdrejtori i Fondit te kujdesit te detyrueshem shendetesor pas vjedhjeve, abuzimeve me rimbursimet e ilaceve dhe sksndaleve ne kete institucion emerohet drejtor i pergjithshen nga ministrja Balluku, ne qoftese do te kishte shtët ligjor Eduardi duhet te ndiqet penalisht per demin ekonomik te verifikuar nga KLSH dhe pasojat shendetesore qe kane shkaktuar te pacientet, i korruptuar dhe me masa te lene nga KLSH, Eduard Ahmetaj emerohet Drejtor i pergjithshem ne ministrine e Ballukut.