Maturantët me detyrim për antimiting nga Dibra në Tiranë! Zbulohet SMS-ja

Mitingu i organizuar nga Veliaj që do të mbahet nesër në ora 11:00 tek sheshi ‘Nënë Tereza’ pas Kongresit të PS-së, ka filluar që pasditen e sotme.

Mitingu do t’i ngjajë atyre të fundit që ka zhvilluar Edi Rama në rrethe, ku njerëzit do të ulen në karrige. Dhe karriget janë marrë pikërisht nga shkollat e Tiranës.

Por përveç kërcënimit që kreu i FRESSH, Eljo Hysko, i bënte anëtarëve për të qenë me detyrim në miting bashkë me të paktën 10 persona, ndryshe humbasin vendin e punës, ish kryeministri Sali Berisha ka publikuar një tjetër sms, ku tregohet se si edhe maturantët e Dibrës detyrohen të jenë nesër në Tiranë.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Maturantet me detyrim per antimiting nga Dibra ne Tirane!

Lexoni mesazhin e prindit dixhital. sb

Pershendetje dr.Berisha. Jam prindi i nje maturanti nga Dibra. DAR Diber, nepermjet strukturave FRESH-it organizon maturantet e gjimnazeve te Dibres per t’i derguar ne mitungun e dites se shtune qe organizon Erion Velia ne Tirane.