Luan Baçi: Asnjë palaço nuk do të gëzojë mandatin

Luan BAÇI

Vazhdon, maskarada, e plotsimit, te vakancave, ne listen e Deputeteve, te Opozites, pas djegies, se mandateve.

Shikoj palaço, te pafytyre, bastarde, njerez pa integritet, pa dinjitet, te peshtire, injorante, te babezitur, vemje dhe shume te ndyre, qe, po qurraviten dhe mundohen te behen persona publik, duke, pranuar mandatin e Deputetit.

Ju harroni, se mandatet nuk jane personal, ato jane mandate, qe perfaqsojne, votuesit tane, jane mandate, te antareve, simpatizanteve dhe votuesve te Partise Demokratike.

Keto mandate ne i dogjem me koshience te plote, te ndergjegjeshem dhe te pergjegjshem, para qytetareve Shqiptare, duke ju pergjigjur thirrjes se tyre, duke u bashkuar me ta, duke qene prane, tyre, ne krahe te tyre, ne balle te tyre.

Ne i dogjem, jo per te abuzuar ju, o te pafytyre, por per ti shtuar, per te marr aq mandata sa i takojne PD, per te marr mandatet, qe na vodhen ne 2017 dhe qe do ti marrim me patjeter.

Nuk ka burra, qe mund te marr mandatet e Demokrateve.

Prandaj ju o te pafytyre, kushdo qofshi dhe nga do qofshi, para se te vendosni per marrjen ose jo te mandateve, pyesini Qytetaret, Antaret dhe votuesit e PD, merrni lejen e tyre.

Ne pyetem ata dhe ju pergjigjem thirrjes se tyre, pyesni dhe ju dhe degjoni pergjigjen e tyre.

SE NE QOFTE SE ATA NUK JANE DAKORTE, MENDONI SE DO TI GEZONI ATO MANDATE ?

ESHTE MIRE TE PYESNI DHE TE MENDOHENI GJATE, DEGJOJENI KESHILLEN TIME.