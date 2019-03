Lleshajt nuk i mjaftojnë prangat, emrat e 100 protestuesve të tjerë që do të arrestohen me urdhër të Ramës

Protesta e banorëve të Fierit kundër kryeministrit Edi Rama po pasohet nga një raprezalje e fuqishme e Policisë së Shtetit kundër protestuesve; një listë e re me 100 emra është hartuar nga Policia. Lajmi bëhet i ditur nga Luan Baçi, kreu i degës së PD në Fier, i cili ka drejtuar nëj thirrje sot, kreut të Policisë së Shtetit, Ardi Veliut, të ndalë terrorin.

“Vazhdon fushata e arrestimeve dhe shoqërimeve në Polici për fierakët. Arsyeja pse se protestuan kundër Kryeministrit, shkruan ai në Facebook. Nuk kanë shkelur asnjë ligj, nuk kanë kryer asnjë krim, por Kryeministri ka kërkuar hakmarrje.

Vazhdon lista dhe me 100 të tjerë. Kanë arrestuar dhe Enkelejd Kafaranin, Vladimir Zykajn, që nuk janë në këtë listë, por janë shumë të tjerë që po përndiqen.

Edhe njëherë i bëj thirrje Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë, mos i terrorizoni qytetarët fierakë; ata nuk kanë bërë asgjë, ata thjeshtë protestuan për më shumë punë, për shumë siguri, për varfërinë e tyre dhe arsyeja e vetme është ky kryeministër ilegjitim”.

