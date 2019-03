Gent STRAZIMIRI

Ndyrësirat që “pastrojnë” imazhin e Shqipërisë…

– Guardia di Finanza nuk ka deklaruar kurrë që “Shqipëria ka mbjellë në vitin 2013, 400 mijë hektarë me drogë”, për faktin e thjeshtë se Shqipëria ka gjithsej 350 mijë hektarë tokë të mbjellshme…

– Guardia di Finanza nuk ka deklaruar kurrë “që në vitin 2019 ka vetëm 0.8 hektarë të mbjella me drogë”, për faktin se mbjellja nuk ka filluar ende…

Në vitin 2013, policia italiane ka sekuestruar gjithsej 1.400 kg drogë gjatë gjithë vitit, dhe ky ka qenë viti më i keq i qeverisjes së PD në të cilin PD ka qeverisur vetëm 5 muaj!!!

Nga 5 janari i vitit 2017, deri me 19 maj të vitit 2017, Italia ka sekuestruar 82.000 kg drogën dmth 60 fish më shumë se viti 2013, më i keqi i qeverisjes së PD, ose 701 kg/ditë!!!

Edhe sikur të mos ekzistonte Saimir Tahiri dhe Habilajt, edhe sikur të mos ekzistonte Fatmir Xhafaj me “Geronin”, edhe sikur të mos ekzistonte “Eskobari i Ballkanit”, Prengat, Ndokat, Gjushët, Gjiknurët e Ahmetajt e kapur ne flagrancë, qoftë dhe vetëm për këtë mashtrim fajtor ky horr duhej përzënë me shkelma nga studio prestigjoze e RAI-t, dhe madje edhe nga Italia si “non grata” për arsye higjenike…