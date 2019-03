Kryetari i PD Fier flet për dhunën e policisë në protestë: Unë nuk jam marrë me atë bastard që…

Luan Baçi, ish-deputet dhe kryetari i PD në Fier ka rrëfyer përplasjen me policinë në protestën e së shtunës dhe ka dhënë detaje rreth momentit kur një polic, që ai e ka identifikuar me emër e mbiemër i ka rrahur djalin.

Në deklaratën e dhënë për gazetarin Roland Qafoku në emisionin “Debati në Channel One”, ai ka thënë se, djalin ia rrahu polici me emrin Kreshnik Alia, që tashmë është fshehur. Sa për sharjen që u dëgjua në video, ai ka deklaruar se, “nuk e shava policin nga nëna, por u betova si lab”.

Zoti Baçi, tani që ky incident ka tre ditë që ka kaluar dhe ju jeni më i qetë, mund ta beni analizën shumë më ftohtë. Çfarë ndodhi me ju dhe djalin tuaj?

Tani jam më i qetë dhe shprehem lirshëm. Nuk më vjen mirë me atë që ndodhi dhe mund ta ruaja qetësinë. Por përfytyroni një moment kur shikon djalin tënd. Sapo mbaroi protesta dhe mora djalin në makinë dhe u nisa për në Fier. Në këtë moment kisha dy tre telefonata rresht që po më thoshin se me disa djem të rinj që po na marrin dhe po na dhunojnë. Po në fusin me forcë në makinë.

Por në këto moment mu ndërpre telefonata. Telefonatat ishin rresht. Dëgjoja shumë kaos. U alarmova dhe shtova shpejtësinë e makinës. Kalova dy semaforë me të verdhë derisa arrita të UET ku po ndodhte ngjarja. Zbrita dhe hapa krahun. I them djalit dil në trotuar dhe vetëm filmo. Pashë kaos të vërtetë dhe përleshje. Pashë dy tre makina policie, policë me kapuçë në kokë me kapuçë të zinj dhe veten sytë u dukeshin.

Mund të ishin 20-30 punonjës policie dhe merreshin me 7 apo 8 të rinj 18-19 dhe 20 vjeçarë nga fshati Kallm i Fierit. Edhe sot ata janë në qelitë e policisë. Im biri nuk kishte lidhje fare me ata. Një polic me emrin Kreshnik Alia ka parë tim bir që po filmit edhe shkoi te ai dhe e goditi. Polici në fjalë është në forcat operacionale. Ishte me pistoletë në brez. Ka shkuar te im bir ka ushtruar dhunë. Ka marrë telefonin.

Por im bir e ka kundërshtuar. Këtu ai është acaruar. Dhe për fat im bir nuk ia ka lënë telefonin atij. Në këto momente dëgjova tim bir Brunon që po bërtiste më lësho s’ke shans. Në ato momente shkova atje dhe i pyeta çfarë kini, çfarë ka bërë im bir? Pashë tim bir të gjakosur te goja. E kishte gojën plot me gjak.

Kur pashë tim bir me gojën plot me gjak u skandalizova. Nuk ë përmbajtja dot veten. Nuk ofendova askënd. Por andej nga zona e Labërisë kemi një shprehje si betim dhe e them përsëri sepse nuk kam turp ta them: Më bëfshi nënën pale se çdo t’u bëj. Ishte shprehje prindërore e dalë nga inati por kurrë nuk u mora me atë polic.

Unë nuk jam marrë me atë bastard që del në pamje që ka katër ditë që është fshehur dhe nuk prononcohet.

Më bën përshtypje që asnjë drejtues policie, asnjë shef nuk po prononcohet për këtë ngjarje për këtë polic. Një punonjës policie që dhunon një student, një qytetar pavarësisht se kush është e dhunon për t’i marrë telefonin. Unë u interesova dhe kolegët e tij ma thanë që ai ishte polici civil. Ishte skandaloze momenti që policët morën forcërisht dhe goditën djemtë nga Fieri.

Hipa vetë në makinë e policisë dhe shkova në polici. I mora videon djalit. Dëgjova ne video “Mos Kreshnik”. Nga kjo mësova emrin. Ai është Kreshnik Alia. Brenda gjysmë ore në polici ka patur një ndryshim të sjelljes së tyre. Duke parë videon erdhi një drejtues bëri veprimet dhe na mori në zyrën e tij dhe kryen veprime të shpejta për të na nxjerrë. Tre të tjerët janë akoma në qeli.

Ajo që më habit është se nuk më japin asnjë sqarim edhe sot. Ky është fashizëm. Por unë e lidh me Ramën që ajo që i ndodhi në Fier. Dy ditë ai u ndje keq. Populli reagoi dhe kjo ishte kundërpërgjigje ndaj të rinjve të Fierit.