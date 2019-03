“Kryeministri i Finlandës dha dorëheqjen, po zvarraniku Rama pse nuk ikën”…

Zv.Kryetari i LSI-së, Petrit Vasili, ka reaguar përmes një postimi në rrjet lidhur me dorëheqjen e Kryeministrit të Finlandës, ndërsa ngre pyetjen sepse nuk largohet Edi Rama nga posti qeveritar.

Vasili e cilëson Ramën zvarranik, ndërsa thekson se ai nuk është njeriu i parimeve dhe as i përgjegjësive.

Postimi i Vasilit

Kryeministri i Finlandes jep doreheqjen per nje objektiv te parealizuar.Po zvarraniku Edi Rama??

Kryeministri i Finlandes Juha Sipila dha dje doreheqjen per mosrealizimin e paketes se reformes per shendetesine te programit te tij.

Sipila tha:

“Qeveria ime punon vetem mbi nje princip: ose rezultate ose doreheqje. Une jam njeri i parimeve dhe ne politike duhet te marresh pergjegjesi. Dhe une jam duke marre pjesen time te pergjegjesise”, perfundoi Sipila.

Edi Rama ky kryeminister,qe si semundje ka pllakosur Shqiperine, premtoi Shendetesine Falas, qe nuk e beri kurre dhe megjithate rri atje i mberthyer ne karrige, pa nder dhe pa personalitet.

Edi Rama rri ne karrige se nuk eshte as njeriu i parimeve dhe as i pergjegjesive eshte thjesht nje zvarranik i shplare,qe zhvat para’ me horrat dhe flet budalleqe gjithe diten.

Shqiperia nuk ka nevoje per mashtrues te rendomte si Edi Rama, por per pune dhe vepra konkrete.