Kryebashkiakja e PS, 500 mijë euro Ramës për të rikandiduar!

Kryetarja e Bashkisë së Roskovecit, Majlinda Bufi do të rikandidojë sërish për këtë post në zgjedhjet lokale të qershorit. Por menjëherë pas konfirmimit për rikandidimin e saj, ka ardhur dhe reagimi i Partisë Demokratike dega Roskovec.

Përmes një deklarate për mediat PD Roskovec, denoncon se Bufi ka paguar 500 mijë euro për të siguruar rikandidimin e saj.

Sipas PD Roskovec, Bufi përmes një personi të tretë i ka dhënë 500 mijë euro Gramoz Ruçit dhe këshilltarit të Ramës Engjëll Agaçi.

Deklarata e plotë e PD Roskovec

Reagim i Partise Demokratike Roskovec per te zbuluar fytyren e vertete te Majlinda Bufit pas kongresit te deleve te partise…

Majlinda pas shume vuatjesh, i dha 500 mije euro Gamoz Rucit dhe Engjell Agaçit dhe siguroi kandidimi. Poashtu mori dhurate edhe 2 minuta per t’i folur militanteve ne Kongres per punet imagjinare gjoja sikur i ka realizuar. Ne fillim i tha deleve te kongresit se ka realizuar ndertimin e rruges Suk-Arapaj-Samatice.

Por harrove ti moj e pashipirt qe ajo rruga e realizuar nga firma fusha pa asnje standart, eshte bere gazi botes me dy vizime ne mes. Po harrove ti mos shpirtzeze qe ajo rruge i mori jeten dy djemeve te rinj sepse ti firmose sikur punimet perfunduan pasi te vune pistoleten ne koke.

Ti moj femer me shpirt djalli u bere sebep qe dy nena u veshen me te zeza ne Arapaj se pranove si te perfunduar nje rruge pa ndriçim dhe pa sinjalistike vertikale dhe horizontale. Majlinda qe kenaq egon politike seksuale te Kadri Hyskes, u tha deleve te partise se ka siguruar ujitje per fermeret e serave.

Po e di moj kuçeder e pa ngopur qe nga muaji Qershor deri ne Gusht ne Suk dhe Strum gjate nates zhvillohet lufte civile me lopata midis fermereve se kush te vadis me pare. Fermeret jane gati te vriten kush te bej prit me pare ne kanal per te vaditur.

Thuaj cili fshat vadit gjste sezonit perveç Arapaj qe eshte buze lumit. Vadit Suku?-Vadit Strumi apo Velmishi?- Thuaj cili fshat ka vaditje normale. Majlinda me shpirt djalli tha se ka investuar ne rruge. Cilin aks rrugor ke perfunduar me parametra normal?-Unazen e qytetit e more te perfunduar nga ish-kryetari i Bashkise, Gezim Caushi.

Po ashtu te shtruar gjete dhe rrugen brenda ne qytet. Rrugen Roskovec-Ngjeqar-Vlosh e asfaltoi i ndjeri Sokol Olldashi. Çfare rruge ke bere ne Kurjan?-Rrugen qe i mori jeten nje vajze te pafajshme 7-vjeçare. The qe rikonstruktove kishen e Kurjanit. Por pse nuk thua qe inverstimi per kete kishe ka ardhur nga Ambasada Greke dhe Janullatos. Kush do ta vizitoj ate kishe?- Ne Kurjan vetem pleq dhe plaka kane ngelur.

Permende Luarin dhe Strumit. Po fol moj neperke qe helmin e ke ne shpirt, çfare investimi ke bere ke Strum?- Rrugen e çobenjeve e ke lene pergjysem. Rrugen e Muskallareve e ke lene ne keshire te fatit. I premtove vaditje Strumit.

Pse nuk shkon ne Strum se e di qe te pershtyjne je surrat. Luarin e ke lene 4 vjet pa rruge. Luarin e ke lene si ne kohen e Migjenit. Luarin e ke lene te varfer dhe te mjere. Si ke goje qe flet per Luarin.

Pse nuk i thua Gramozit moj mashtruese ordinere se per nje rreth-rrotullim e tenderove 300 milion lek. Shkollen e Sukut qe vlera totale e punimeve shkon ne 150 milion lek te vjetra e e tenderove per 500 milion. Po aq budallenj i di njerezit ti moj shpirtzeze.

Vidhishta nuk ka uje per te pire, ti krihesh dhe tundesh me hamshoret politik per t’i vene vizen deputetit qe e urren aq shume dhe farmacistit te Kumanit. Ti je aq e lige sa qytetareve me mbiemrin Xhindi doje shkaterroje por shkove dhe i shkaterrove pronen private.

Po pse nuk thua moj femer e poshter qe per tokat e Marinzes qe ke grabitur me ca maskarenje qe te bene ty me lek kur ata ishin drejtues, ti i jep 300 milion lek nje grupi kriminal si haraç çdo 6 muajm

Po ke surrat te shkelesh ne Marinze ti moj shpirtzese qe i ke marr tokat dhe i lene me te varfer se kurre. Ne Marinze me leket e Bankersit bere nje investim ne uje-sjelles dhe sot Marinza vuan per pike e ujit. Ti moj e hajdute e pangopur qe merr 300 mije eruo ne muaj nga renta minnerare, ku i con keto lek qe i takojne Marinzes.

The qe ndertove shtepi per familjet ne nevoje. The qe ndertove 4 banesa. Po banesa quhen ato dy dhoma moj hajdute ordinere qe ke nje buxhet vjetor 8 milion euro.

Ti moj shpirtzeze qe i shkaterrove pronen Kryetarit te LSI dhe vellezerve te tij. I hodhe ne toke biznesin 20 vjeçar Ismail Siqeces qe kishte brenda fabriken me vlere 200 milion lek.

Sa shtepi prishe ne Roskovec per hakmarrje moj e lige. I nxore njerezit ne rruge dhe ti e di mire qe grate te mallkojne me shpirt per gjemen qe i shkaktove.

Sepse ti je e lige ne shpirt. Ti i preve pemet e ullirit intelektualit, Flamur Çepele, vetem se te versulet me te drejte sepse i more token qe e kishte blere 22 milion lek. Pse nuk i thua Gramozit moj femer e ndryre se i ke telendisur socialistet e ndershem per copen e bukes. Nje rroge e ndajne dy veta.

Administraten e ke bere per burg se kane firmosur vend e pa vend vetem qe ti te pasurohesh duke vjedhur. Ne Bashkine e Roskovecit po vjedh vetem ti. I ke futur ne grope firmat e ndertimit ndersa u merr 30% per çdo tender. Ti ke bere miliona e euro dhe socialistet e genjen dhe i tall duke i dehur me raki.

O Majlinda e Kadri Hyskes, 500 mije euro ia dhe Gramozit. Por mandatin e dyte ta harrosh. Ne momentin qe do largohet Rama nga pushteti, ti jo vetem qe nuk do dalesh ne fushate por nuk do gjesh vrime miu ku te fshihesh.

Sa te largohet Rama jo vetem qe do humbasesh thelle por i gjithe Roakoveci do te pershtyje ne surratin tend te nxire nga pislliqet qe ke bere. Prandaj leket qe ke vjedhur bashke me lolon tend Beni, behu gati tia japesh prokuroreve dhe gjyqtareve per te shpetuar nga burgu por ato lek nuk do te shpetojne dot.

Aq shume i ke hyre ne hak njerezve ne Roskovec, ne Strum, ne Kuman, Kurjan sa Zoti nuk do te fal kurre. Fund yt politik do vij nga lutjet e nenave dhe grave qe po i pikon shpirti nga zullumet qe i ke bere… Majlinda Bufi kjo je ti. Tani na thuaj ato 500 mije euro qe i dhe Gramozit ishin 500she te gjitha apo kishte dhe preje 100she dhe 200she euro?