Kryebashkiakia e Rroskovecit përkrah banditëve, terror ndaj banorëve

Ish-deputetja e LSI, Kejdi Mehmetaj përmes një postimi në rrjetet sociale, akuzon kryetaren e baskisë së Roskovecit, Majlinda Bufi, se pavarësisht dy vendimeve të gjykatave, shkatërroi terrenin sportiv të shkollës “Goja e Artë”.

Sipas nënkryetares së LSI-së, ky veprim i kryebashkiakes së qytezës jugore të vendit, e vendos atë përkrah banditëve.

Postimi i plotë i Kejdi Mehmetaj

Ndjej keqardhje dhe mëshirë të thellë për Kryetaren e Bashkisë Roskovec, e cila në vend se të tregonte sot në ditën e gruas dinjitet, theu sërish ligjin dhe sërish e vuri veten në krah të banditëve.

Edhe pse kishte në dorë dy vendime gjykate, njoftimin zyrtar nga Përmbarimi dhe kallëzim në Prokurori, shkatërroi me urdhër politik terrenin sportiv të shkollës “Goja e Artë”.

I bëj thirrje institucioneve të drejtësisë të zbatojnë ligjin me Kryetaren e Bashkisë Roskovec. I bëj thirrje komunitetit ndërkombëtar të shkojë në Roskovec, të shohë nga afër terrorin që bëhet çdo ditë ndaj banorëve, të shohin si shkelen ligjet dhe vendimet e gjykatave, të shohin si shkatërrohet qyteti dhe si e trajton Kryetarja e Bashkisë Roskovecin, si ta kishte pronë private.

Majlinda, me ty tani e tutje do të merren institucionet e drejtësisë dhe mos mendo se do ja hedhësh paq, qytetarët e Roskovecit dhe NE do na kesh pas këmba – këmbës.

Nga ana tjetër, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit njofton se ka nisur një aksion në Bashkinë e Roskovecit për prishjen e pesë objekteve. Sipas IKMT ky aksion është në ndihmë të Bashkisë dhe bëhet në kuadër të rikualifikimit urban të qendrës së qytetit.