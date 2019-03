Kim Mehmeti: Rama knabizoi Shqipërinë dhe e bëri vend njëpartiak si në kohën e Enverit!

Shkrimtari i njohur, Kim Mehmeti në një intervistë për Kallxo.com, ka komentuar zhvillimet e fundit në Shqipëri dhe Kosovë duke vënë theksin te situata politike në vendin tonë, por edhe te marrëveshja e mundshme Kosovë-Serbi.

Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë pati vetëm një qëllim sipas shkrimtarit dhe publicisti shqiptar Kim Mehmetit. Qëllimi ishte “të lodhej populli kosovar nga këto bisedime”.

“Ai dialog pati vetëm një qëllim dhe e arriti atë qëllim sipas meje, dhe që nuk them këtë sot por e kam thënë këtë qysh atëherë janë argumentet që ishin. Qëllimi ishte ky, që populli kosovar të lodhet, të lodhet nga kërkuari formulë sesi do të zgjidhet me komunat serbe, çfarë do bëhet dhe që të vij koha që tani vetë populli shqiptarë në Kosovë nga lodhja të thotë bëni çfarë doni vetëm një ditë të na lini të qetë”, tha Mehmeti në një intervistë për KALLXO.com.

“Ai dialog pati vetëm një qëllim dhe e arriti atë qëllim sipas meje, dhe që nuk them këtë sot por e kam thënë këtë qysh atëherë janë argumentet që ishin. Qëllimi ishte ky, që populli kosovar të lodhet, të lodhet nga kërkuari formulë sesi do të zgjidhet me komunat serbe, çfarë do bëhet dhe që të vij koha që tani vetë populli shqiptarë në Kosovë nga lodhja të thotë bëni çfarë doni vetëm një ditë të na lini të qetë”, tha Mehmeti në një intervistë për KALLXO.com.

Ai tha tutje se në dialogun në mes Kosovës dhe Serbisë ka pasur gjithëherë kërkesa për palën kosovare.

“Por, çfarë mundet Kosova t’i jep Serbisë më shumë se ata 10 mijë të vrarë, çfarë mund t’i jep Kosova Serbisë më shumë se ato 10 mijë femra, gra e motra tonat të dhunuara, çfarë mund t’i jep më shumë Kosova se ato fshatra të rrafshuara me tokë, çfarë mund të u jep më shumë se shkatërrimin e çdo gjëje që ishte e vlefshme edhe në kontekstin historik, çfarë duhet të jep më shumë”, shton Mehmeti.

Shkrimtari i njohur shqiptar ka thënë se elitat politike në Kosovë dhe në Shqipëri kanë bërë që shumë të rinj t’i lëshojnë këto dy vende çdo ditë e më shumë. nuk le pa përmendur edhe situatën politike në Shqipëri, duke akuzuar kryeministrin Rama si kanabizues i vendit..

“Kryeministri i Shqipërisë don që copëzimin dhe kanabizimin që ia bëri vendit, ta mbulojë me përkushtimin e tij për ta bashkuar shqiptarinë! Mund ta paramendoni dhe ta besoni se do na bashkojë ai që Shqipërinë e bëri vend njëpartiak si në kohën e Enverit?!”, deklaron publicisti i njohur nga Shkupi, Kim Mehmeti.