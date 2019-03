I Conservatori europei e i Riformatori: Rama deve lasciare il governo

I conservatori europei e i riformatori europei cercano la rimozione di Rama per aprire la strada a un nuovo governo per risolvere la crisi politica e porre fine agli scandali.

L’Alleanza dei conservatori e dei riformisti in Europa (ACRE), che è il terzo gruppo più grande del Parlamento europeo, ha dimostrato di sostenere le richieste di opposizione in Albania.

Secondo questa alleanza, un nuovo governo può garantire la fine dello stallo politico e riguadagnare la fiducia dei cittadini albanesi.

“Alla luce della crescente instabilità politica della crisi del governo e della lunga lista di scandali che sono diventati di recente pubblici, ACRE ritiene che solo un nuovo governo creato su una piattaforma politica possa garantire la fine di questo stallo politico e riconquistare la fiducia di I cittadini albanesi nei processi democratici di integrazione europea e lo stato di diritto nel paese “, si legge nella dichiarazione dell’ACRE, incluso il partito conservatore al governo del Regno Unito.

ACRE sostiene l’unificazione del partito repubblicano con la coalizione di opposizione e dice che lo incoraggia a prendere misure concrete per combattere la corruzione del governo e garantire elezioni libere ed eque in linea con i più alti standard internazionali.

L’Alleanza dei conservatori e dei riformisti, un gruppo di centrodestra, afferma che la crescente preoccupazione per i recenti sviluppi in Albania ha a che fare con la corruzione dell’attuale governo.