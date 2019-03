Forcat speciale përballë popullit, kjo i ka mbetur zombit kryeministër, kufomës që zvarritet i pakallur

Nënkryetari i PD, Edi Paloka ka reguar për nxjerrjen e forcave speciale përballë fermerëve dhe prodhuesve të qumshtit që protestuan sot në Lushnje për shkak të mosshitjes së produkteve. Paloka shkruan në një postim në Facebook se, “forcat speciale përballë popullit; kjo i ka mbetur zombit kryeministër, kufomës që vazhdon të zvarritet i pakallur”.

Forcat speciale perballe popullit; kjo i ka mbetur zombit kryeminister, kufomes qe vazhdon te zvarritet i pakallur.

Forcat speciale perballe atyre qe kerkon t’ju prish shtepite e ti nxjerre ne rruge me gjithe femije, vetem per te futur disa miliona te tjere ne xhepin e tij dhe oligarkeve rreth tij.

Forcat speciale perballe fermereve dhe prodhuesve te qumshtit, qe po ju heq buken e gojes per te ndare parate me oligarket qe importojne keto prodhime.

Forcat speciale, gaz e helm, perballe qindramije shqiptareve qe kerkojne largimin e kesaj qeverie si e vetmja zgjidhje per rikthimin e besimit dhe normalitetit ne vend.

Nderkohe shtojne bodyguarde, roje civile e police per tu mbrojtur nga qytetaret e vendit te tyre. Ngjeshen me antiplumb e rrethohen me tela me gjemba…

Ne se keto jane menyrat qe ata shohin si zgjidhje nderkohe qe, jo pakenaqesia, por urrejtja e shqiptareve, ka arritur ne nivele shperthyese atehere po e cojne vendin aty ku askush nuk do te deshironte.

Sigurisht i pari qe do paguaj, eshte i cmenduri por pasojat do ti vuajme te gjithe, nga te dy krahet, ne se nuk e ndalim te cmendurin sa nuk kemi shkuar ne piken ku pendesa nuk ka me vlere…